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让孩子做赢家：加拿大司法部长谈离婚法修改

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 28 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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父母离婚，对于孩子来说是一个痛苦的过程，但是加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）希望能够通过修改有关法律，减轻这种痛苦。上个星期，她代表加拿大政府向众议院提交了C-78离婚法修改草案。这是20年来加拿大第一次大幅度修改离婚法。

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这次是个改变固有观念大工程。威尔森-雷布尔德在接受CBC采访时表示，她希望人们改变对离婚的看法。作为夫妻的两个人分手了，但是作为父母他们的关系并没有结束，有责任一起努力，做出对孩子最好的决定。

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亲身经历：友好的离异父母

加拿大司法部长威尔森-雷布尔德自己也曾经历过父母离异。(CP)

她在向众议院提交C-78法案时说，离婚法修改后，离婚的过程将会比现在短，比现在省钱，当事人之间的关系将减少敌对程度。最后这一点尤其重要，为此法案甚至建议不再使用“监护权”(custody)、“探视权”(access)的说法，改为淡化输赢、更强调合作的“父母顺序”(parenting order)和“亲子时间”(parenting time)。

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探视权也好，亲子时间也好，实际上指的是一回事。但是威尔森-雷布尔德说，措辞的改变有助于思维方式的改变。她希望离婚的父母们不要再把自己看成官司的赢家或输家，而是共同努力让孩子成为赢家，或者至少是把他们的损失减少到最低程度。

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威尔森-雷布尔德自己的父母在她很小的时候就离婚了。她的童年记忆里几乎没有父母在一起的场景。但是他们处理离婚的方式可以说正是她今天所提倡的，这使她和姐姐的生活没有受到太大影响。他们离婚后，姐妹俩跟着当教师的母亲生活。威尔森-雷布尔德当选并进入内阁后，她父亲谦虚地表示，女儿今天的成就完全是前妻的功劳。

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威尔森-雷布尔德的父亲比尔.威尔森（Bill Wilson）是BC省原住民领袖。在三十多年前的一次会议上，他曾和当时的加拿大总理老特鲁多有过一段关于自己的两个女儿的有趣对话。未来的加拿大司法部长当时只有12岁：

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法庭裁决将首先考虑孩子的利益

但是在威尔森-雷布尔德的朋友当中，为漫长的离婚官司耗尽财产的大有人在。为了支付昂贵的律师费，他们不得不卖掉房子。在整个过程里受苦最多的是他们的孩子。

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威尔森-雷布尔德上任后面临的第一个挑战是安乐死法案。这类涉及个人生活的法律最是众口难调。这次的C-78又是一个将影响到无数家庭的法案。她表示深知自己肩上责任重大，同时也为自己处在这个位置感到高兴。

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根据2016年的加拿大人口普查，加拿大有两百多万孩子生活在离异家庭。在1991到2011这二十年间有五百多万加拿大人离异，其中38%有子女。

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如果该法案通过，今后加拿大各地法官审理离婚案，将对一系列因素进行分析，以确保做出对孩子的生活和身心健康最有利的裁决。

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尽管以消除离异双方的敌对状态为宗旨，该法案却并没有建议一刀切地让父母平分抚养权，而是要求法官审视孩子与父母、祖父母及其他重要家人的关系，还有其语言、文化和宗教传承，并听取孩子自己的愿望，来决定由父母哪一方获得抚养权。

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C-78法案还建议：
  • 对离异父母的搬迁做出规定，法庭必须根据一份新的指南来裁决是否允许。
  • 要求法庭在做出裁决时考虑家暴因素。
  • 提供更多途径保证抚养费不被拖欠。为此政府在某些情况下可以向法官提供当事人的纳税信息。
  • 减少离异家庭打官司的需要和诉讼费用，提高家庭法司法体系的效率。

（RCI with CBC, The House, Kathleen Harris）

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