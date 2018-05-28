蒙特利尔警校学员上街管交通，将可节省数百万加元开支

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加拿大的第二大城市蒙特利尔，年年夏天都变成一个大工地，对基础设施的修补工程可谓比比皆是。

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工程多，交通就受影响，多年来，蒙特利尔一直用警察来掌控建筑工地附近的交通，老百姓早就抱怨，为什么要用警察来从事类似手控交通灯信号这类的简单工作，对公共资金造成极大浪费。

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在今年夏天来临之际，蒙特利尔市终于开始让警校的学员来控制施工区附近的交通，预计这将可以为市政府节省大笔开支。

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蒙特利尔市公共安全委员会的主席亚历克斯·诺里斯 （Alex Norris）说，今年夏季，总共有 125名警校学员将接管施工地区的大部分交通控制，这些学员中的大多数人已经接受了相关培训。

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他表示，我们很高兴在这个问题上取得了进展，用警察来管交通是 “极大地浪费了资源、金钱和专业知识”。

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数百万加元用于加班

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2018年，蒙特利尔警察局拨出了380万加元的预算，来聘用和培训学员。

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警校学员的工资是每小时17加元，而用警察来管交通灯，每人每小时的成本是60加元左右。

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警察管交通属于加班，不在他们的正常工作时间内，去年，蒙特利尔的警察花了150,748 小时用于城市的建筑工地管理交通，市政府为此给警察的加班费高达 780 万加元。

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今夏工地更多

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加拿大广播公司报道说，今年夏天，蒙特利尔的街道上将会更加充满 “挑战”。

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市政府已经拨款 11.4 亿加元，用于所谓公路和下水道工程的 “雄心勃勃的翻修计划” ，这比去年的支出增加了近 50%，意味着施工的规模会更大。

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蒙特利尔市的目标是一次性完成一个工地的所有必要性工作，保证在同一地点至少 5年内不需要再进行翻修。

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现在，市政府正在与警方一起，确定哪些地点和什么时间需要由警察在场协助交通。

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一位警官说，有这么多的施工地点，前所未有，我当了30多年的警察，从来没见过象过去这三，四年里这么多的施工区，所以，也只能用警校的学员。

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蒙特利尔警察局的斯理文·杜布瓦（ Sylvain Dubois） 表示，学员们的任务，将是优先考虑确保 行人和骑自行车者的安全，他们将从不那么复杂的施工区开始，以后逐步跟进，直到能够负责繁忙路口的交通。

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他还说，我们有警察来进行指导，帮助学员们完成工作。

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警察劳工协议

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔警察工会签署了一项新的劳资协议，允许警方管理层派警校的学员来指挥 75% 施工区附近的交通， 但至少还有 25% 的地点必须由警察来监管监督。

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至于靠学员来管理交通到底可以给蒙特利尔的纳税人节省多少资金，目前尚不清楚，但预计会达到数百万加元。

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市政厅的有关官员表示，无论第一年的结果如何，我们相信第二年的情况会变得更好，警校的学员增加了这方面的专业知识，会越来越多地参与交通的管理工作。

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（RCI with CBC）

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