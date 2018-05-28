加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅承认违法罪名并被处以罚款

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星期一（5月28日）在BC省高等法院，加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）承认了一项违法罪名，并被处以1500加元的罚款。63岁的梅在此之前没有犯罪记录。

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今年3月23日，伊丽莎白.梅在大温本那比参加一个反对跨山输油管扩建项目的示威活动时被当场逮捕，稍后取保候审。她和其他示威者堵住了跨山输油管承建公司金德摩根的一处设施的通道，从而违反了法庭关于示威者不得进到离设施5米之内的禁令。

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另一个同时被逮捕并被指控同样罪名的政界人士是来自南本那比选区的联邦议员斯图沃特（Kennedy Stewart）。他已在两个星期前认罪，并被处以500加元罚款。但是主审法官显然认为这个数目对梅来说太少了。

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今天出庭的还有数十名示威者。检控方请求法庭对屡次违反禁令的人加重处罚，把罚款额提高到4500加元，或者判处他们14天监禁。

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他们被指控和裁定的违法罪名不属于刑事罪，因此梅和斯图沃特等人不会因此留下犯罪记录。

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（RCI avec Radio-Canada）

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