小城市的小公司也能干大事：几个新斯科舍省年轻人研制的人工智能除草机获奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科舍省达特默斯市的Nexus机器人技术公司本月在美国获得了一项农用机器人竞赛头奖。该公司研制的除草机器人Hal-Bot不仅能从农作物中辨别并拔除杂草，也能喷洒除草剂和肥料。但是和一般农药喷洒车不同的是，它的喷洒有的放矢，因此能够大大减少除草剂用量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际agBOT农用机器人竞赛每年在美国印第安纳州洛克韦尔市举行。Nexus的竞争对手是美国各高校的研发团队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hal-Bot研发小组的格里南（Teric Greenan）自己也种菜。他在接受CBC采访时介绍说，有些草适合喷药，有些草适合拔除。Hal-Bot很聪明，两件工作都能胜任，如果农作物是成行栽种的话，它辨识杂草的准确率可以达到99%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hal-Bot全名是Dubbed R2 Weed2。它为格里南等人赢回的3万美元奖金将被用来设计它的更新版。研发小组计划今年夏天就和农场主进行合作。新版Hal-Bot预计明年问世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Elizabeth McMillan, Brett Ruskin, Jerry West）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada