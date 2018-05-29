(Briar Stewart/CBC)

美国科罗拉多州大麻合法化 4 年后，大麻黑市更加猖獗

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 29 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大马上就要实行大麻合法化，加拿大广播公司走访了美国实行大麻合法化的科罗拉多州，发现大麻合法化后，该州的黑市不但没消失，反而更为猖獗，让当地执法部门更加头疼。

美国的科罗拉多州 （Colorado），在 2014年实行了消遣性大麻合法化，当时政府的目标是 “管理” 大麻的使用，从大麻销售中获得税收，并打击大麻的走私和非法销售。

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然而，科罗拉多州的执法机构称，合法化的结果，与政府的期待恰恰相反，大麻合法化4年后，尽管该州有 500 多个合法大麻店，但大麻的非法种植和销售反而 “愈演愈烈”。

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犯罪团伙纷纷跑到科罗拉多州来种大麻，然后再运到大麻非法的州去销售，赚取高额利润。

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而长期吸大麻的人，似乎很  “忠于” 自己用惯了的大麻贩子，并不去合法店买货。

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执法部门的人员说，科罗拉多州的大麻法 从一开始就太  “大方”了，而且很难执行。

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合法化后变成大麻 “首都”

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美国联邦缉毒局（DEA）的任务，本来是把精力集中在打击美国最大和最严重的贩毒集团上。

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DEA 的一位负责人保罗·罗奇 （Paul Roach）说，现在，他的警队得把 15% 的时间花在大麻贩运案上，这比大麻合法化前花的的时间翻了三倍。

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他说，科罗拉多基本已经成了美国的大麻  “首都” 。

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他说，贩毒组织跑到科罗拉多来种大麻，开店，把大麻送到其他州，赚取惊人的利润。

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根据一个缉毒报告，科罗拉多州的大麻正被贩运到数十个州，最大的 “接收州” 是佛罗里达州、伊利诺伊州和德克萨斯州。

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(Teller County Sheriff)

犯罪团伙，包括与墨西哥和古巴贩毒集团相关的犯罪组织在科罗拉多州租房子、租仓库，甚至干脆在属于联邦的森林里种大麻。

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有的时候，这些犯罪团伙就在光天化日之下运营，假装自己是合法种植。

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DEA 的保罗·罗奇表示，这些犯罪团伙，如果他们发现能够利用加拿大的法律，在加拿大有获利的机会，他们也会跑到加拿大来这样做。

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美丽小镇变样

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杰森 · 麦克塞尔 （Jason Mikesell）是科罗拉多州特勒县 （Teller County）的警长，这个风景如画、有 24,000 名居民的小县曾一直是年轻家庭和退休人员的青睐之地，但大麻合法化后，这里也出现了 “大麻屋”。

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警长杰森 · 麦克塞尔 （Jason Mikesell）/(Chris Corday/CBC)

麦克赛尔说，我们从来没有想到，我们的社区居然也出现了非法种植和走私大麻的问题

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他说，科罗拉多州的相关法律使执法非常困难，因为州法允许人们在家种大麻，让警方难以检查哪些是合法种植，哪些是非法种植。

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今年到目前为止，他的警察队伍已经突然搜查了 8 栋房子，查获了价值超过 350 万美元的非法大麻，并逮捕了 20 多名与古巴和迈阿密的贩毒集团有联系的人。

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合法化对毒贩子生意没影响

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一个没有透露姓名的毒贩子接受了加拿大广播公司的采访，他说，自己在网上做广告，保证给车程不超过1小时的客户送货，他的大部分时间都花在开车上。

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他的腿上，就摆着一个装有大麻的塑料袋。

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(Briar Stewart/CBC)

他说，在不错的日子里，他一天能赚到 400 到 500 美元。

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他说，大麻合法化对他的生意没多大影响，因为很多人不想被别人看到自己进那些合法的大麻店买货。

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他说，“客户通过互联网与我联系，我就把货送到他们的家里、办公室或者任何一个让他们觉得自在的地方”。

（RCI with Briar Stewart/CBC）

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