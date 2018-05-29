加拿大外长赴美救火、努力避免惩罚性关税

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加拿大自由党联邦政府外交部长弗里兰德星期二到星期三在华盛顿，尝试说服特朗普政府永久性豁免对加拿大出口美国的钢材和铝板征收惩罚性关税。

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弗里兰德是加拿大参加与美国和墨西哥修改北美大陆自由贸易协议谈判的加方负责人，而6月1日是美国特朗普政府定下的修改NAFTA谈判达不成协议就对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢材和铝板征收惩罚性关税的日期。特朗普政府原来计划在5月1日就对加拿大和墨西哥的钢材和铝板开征惩罚性关税，后来给了一个月的宽限，但条件是加拿大和墨西哥在NAFTA谈判中做出妥协以达成协议。

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分析家们认为，加拿大外长面临着很难克服的困难，不但是因为加美墨三国修改自由贸易协议的谈判陷入了僵局，而且因为墨西哥这一次没有派其NAFTA谈判代表赴美。

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而且是一波未平、一波又起，美国特朗普政府又宣布要对包括加拿大在内的世界主要国家进口美国的汽车征收高达25%的惩罚性关税。

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弗里兰德这次访问华盛顿将与美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer会晤至少一次。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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