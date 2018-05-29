这两位联邦议员的嘴仗离不开种族问题

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加拿大联邦议会两位议员最近几个月已经多次成为媒体报道的重点，因为他们俩总是为种族和人权问题掐架、打嘴仗。

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这两人一个是联邦保守党男议员Maxime Bernier、另一位是联邦自由党女议员 Celina Caesar-Chavannes。

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别把自己当宇宙中心

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在周末发出的推文中，保守党议员Maxime Bernier讥讽自由党议员 Celina Caesar-Chavannes似乎认为世界应该围绕着她是黑人这个中心而转动；而他作为联邦议会议员关注的是如何制定符合加拿大全国民众利益的政策，这是他们俩之间的主要不同。

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Maxime Bernier这个推文是对加拿大全国发现的英文报纸环球邮报刊登的一篇署名文章的评论。这篇文章说， Celina Caesar-Chavannes在联邦议会关注更多的不是制定政策而是与她个人有关的问题。

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别站着说话不腰疼

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对于Maxime Bernier的推文，自由党联邦议员Celina Caesar-Chavannes在接受记者采访时反唇相讥说，Maxime Bernier是一派胡言，他自己看不到有色人种、土著人、残疾人、同性恋、变性人等群体受到的歧视，却指责在议会努力工作保护弱势群体利益的议员。执政党自由党在努力解决弱势群体受到歧视的问题，而作为反对党保守党议员的Maxime Bernier却在不断加以诋毁。

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Celina Caesar-Chavannes强调说，要保护弱势群体的权益首先要承认问题的存在、正视存在的问题、然后才能解决问题。

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今年三月份Maxime Bernier和 Celina Caesar-Chavannes之间的争执曾经被媒体重点报道。Maxime Bernier当时抨击自由党政府在预算中拨出专款以便在许多联邦项目中优待少数族裔的做法。Celina Caesar-Chavannes发推要Maxime Bernier 闭嘴、先看看自己作为白人享有什么样的特权。

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Celina Caesar-Chavannes后来在压力下对其要Maxime Bernier闭嘴的推特表示了道歉，并说愿意与Maxime Bernier当面沟通，但Maxime Bernier谢绝了这一邀请。

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