炸弹？著名的Stratford戏剧节首演泡汤

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据加拿大广播公司报道，炸弹威胁让世界著名的加拿大Stratford戏剧节星期一晚上的开幕首演被迫取消，2千名盛装出席开幕首演的演员、嘉宾和观众被疏散离开剧院。

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这是Stratford戏剧节历史上第一次发生开幕首演被取消的情况。

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警方证实在星期一傍晚6点45分接到报警电话，打电话的人说一些爆炸物已被放在戏剧节剧院内；警方立刻向Stratford戏剧节主办方通报了这一紧急情况；而主办方很快做出了全体疏散的决定。

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现场目击者说，疏散过程很有秩序、没有出现拥挤混乱的情况。

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在Stratford戏剧节主剧院和附近的Avon Theatre剧院疏散结束后，警方开始对上述两个剧院和附近地区进行搜查。到星期二早上为止，警方并没有找到炸弹。

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除了受到炸弹惊魂之外，今年Stratford戏剧节一个与众不同之处是首次让女演员出演莎士比亚剧中的男主角。

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