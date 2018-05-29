BC 省：本周上万人骑车上班

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这个星期，是加拿大 BC 省一年一度的 “骑车上班周”（Bike to Work），预计在 5 月 28 日 – 6 月 3 日的这个星期里， 全省会有上万人放弃汽车，改为骑车去上班。

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在大温哥华地区，组织方设立了 80 多个停靠点， 提供小奖品、饮料小吃，以及自行车的修理小知识，目的是鼓励更多的人从开车改为骑车上下班。

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HUB Cycling 的自行车教育项目经理 Alyshia Burak 参与协助温哥华的 “骑车上班周”， 她说，今年约有12,000人报名参加这个活动，但预计实际参加人数会更多。

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她说，人们越来越喜欢骑自行车，每年参加的人都在增加。

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她还表示，设立有利于骑车者的基础设施是促进大家骑车的关键，温哥华市中心已经有这样的设施，即汽车、自行车和行人各有各的通道，是完全分开的，而且路口的交通灯信号也分时间指示，让行人、自行车和汽车各有自己的通过时间，这就大大减少了发生碰撞的可能性。

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（RCI with CBC）

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