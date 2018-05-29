铁心护航：加拿大政府宣布出资45亿加元买下跨山输油管

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此时离承建公司金德摩根的最后期限只有两天。除购买现存输油管的45亿加元外，扩建输油管的预估造价为74亿加元。消息一出，阿省欢呼，BC省皱眉，反对党批评，金德摩根表示欣慰。有关报道下，越来越多的网民加入激烈争论。

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加拿大政府与金德摩根公司达成协议：为保证跨山输油管扩建工程顺利开工，联邦政府将出资45亿加元买下跨山输油管和涉及扩建工程的基础设施。加拿大财长莫诺（Bill Morneau）星期二（5月29日）上午召开新闻发布会宣布了这一消息。他说，这项协议今天上午已经获得内阁批准，现在还需要获得金德摩根股东的首肯。

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正式协议将在今年8月份签署。但是原本威胁可能在5月31日彻底放弃的金德摩根公司在莫诺新闻发布会后已经发表声明表示回心转意。

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莫诺：价格合理，是一个大好的投资机会

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莫诺说，45亿加元无论对加拿大人还是对金德摩根股东来说都是合理的价钱。买下输油管扩建所需的核心资产是一项极好的投资，“是为加拿大的未来投资。”

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他还解释说，联邦政府无意长期拥有输油管，将会在“合适的时候”转卖给别的投资者或投资公司，而一些原住民组织和退休基金已经表示了兴趣。

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45亿加元买一条65年老的输油管及相关设施到底值不值？

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CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）说，莫诺今天宣布的45亿加元只是用来买现在已有的跨山输油管以及相关设施。这条输油管建成于1953年，从埃德蒙顿附近通向大温本那比。计划扩建的输油管将基本上和它并行。新输油管预估造价是70亿到74亿加元。

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这是不是意味着，加拿大纳税人在为今天的45亿加元买单之后，还要再贡献70多亿加元呢？莫诺强调说不会的。戴尔解释说，这是因为联邦政府的记账方式不一样。一般人买了一百块钱的东西，就会记下今天花了一百块。而联邦政府是把这一百块钱分摊在未来十天，同样一笔支出就变成了每天十块钱（即“权责发生制会计”）。另外，我们把买柴米油盐花掉的一百块钱看成是支出，而联邦政府如果耗资70多亿加元建输油管，会认为这笔钱换来了同等价值的资产，账本上自然是不进不出。

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输油管是价值最不好预测的资产

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戴尔说，如果联邦政府今天花钱买下一架飞机，你基本上能够根据它的使用寿命算出这笔投资值不值。但是一条输油管不同，只有在有石油流淌其中的时候它才值钱。换句话说，它的价值在很大程度上取决于油价。如果开采石油不如买石油划算，输油管自然就干涸了。

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所以，不管莫诺用什么方法记账，许多加拿大纳税人会认为联邦政府不是花了他们45亿加元，而是115亿，只不过其中一部分是有希望通过那些需要使用输油管的公司所交的费用收回的。至于这个希望有多大实现的可能性，就只有时间能够证明了。

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不过，加拿大政府过去在这方面有过成功的记录。上个世纪90年代，Hibernia石油公司濒临破产，加拿大政府投资近30亿加元，后来回报相当可观。

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绿党领袖：金德摩根当年买下输油管时才花了5亿5千万

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绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）昨天刚刚因在抗议输油管扩建的活动中违反法庭禁令被处以罚款。她认为联邦政府用纳税人的钱做了一笔赔本买卖。因为金德摩根2007年买下跨山输油管时只花了5亿5千万加元，而加拿大人现在却要出45亿加元买下它，让金德摩根用这条老旧的输油管大赚一笔。

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她认为，特鲁多政府宣称跨山输油管扩建属于国家利益，拍着胸脯保证非把它建成不可，结果把自己逼到一个死角。金德摩根抓住机会，聪明地把自己的项目变成了“人质”，声称一到5月31日就要枪毙它，成功地让联邦政府交了赎金。

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BC省长霍根（John Horgan）对联邦政府的决定表示失望。但他认为联邦政府变成输油管的主人也有好的一面，那就是今后再有什么事。他直接找联邦政府算账比过去找金德摩根方便得多。

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（RCI with CBC，Kathleen Harris，Evan Dyer）

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