加拿大财长莫诺。

加拿大财长莫诺宣布联邦政府出资45亿加元买下跨山输油管。(CP/Sean Kilpatrick)

铁心护航：加拿大政府宣布出资45亿加元买下跨山输油管

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 29 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

此时离承建公司金德摩根的最后期限只有两天。除购买现存输油管的45亿加元外，扩建输油管的预估造价为74亿加元。消息一出，阿省欢呼，BC省皱眉，反对党批评，金德摩根表示欣慰。有关报道下，越来越多的网民加入激烈争论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府与金德摩根公司达成协议：为保证跨山输油管扩建工程顺利开工，联邦政府将出资45亿加元买下跨山输油管和涉及扩建工程的基础设施。加拿大财长莫诺（Bill Morneau）星期二（5月29日）上午召开新闻发布会宣布了这一消息。他说，这项协议今天上午已经获得内阁批准，现在还需要获得金德摩根股东的首肯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
跨山输油管扩建项目示意图。

跨山输油管扩建项目（Trans Mountain）

正式协议将在今年8月份签署。但是原本威胁可能在5月31日彻底放弃的金德摩根公司在莫诺新闻发布会后已经发表声明表示回心转意。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫诺：价格合理，是一个大好的投资机会

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫诺说，45亿加元无论对加拿大人还是对金德摩根股东来说都是合理的价钱。买下输油管扩建所需的核心资产是一项极好的投资，“是为加拿大的未来投资。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还解释说，联邦政府无意长期拥有输油管，将会在“合适的时候”转卖给别的投资者或投资公司，而一些原住民组织和退休基金已经表示了兴趣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

45亿加元买一条65年老的输油管及相关设施到底值不值？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）说，莫诺今天宣布的45亿加元只是用来买现在已有的跨山输油管以及相关设施。这条输油管建成于1953年，从埃德蒙顿附近通向大温本那比。计划扩建的输油管将基本上和它并行。新输油管预估造价是70亿到74亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省长霍根表示仍将尽其所能保护BC省人的利益。（CP/Chad Hipolito）

这是不是意味着，加拿大纳税人在为今天的45亿加元买单之后，还要再贡献70多亿加元呢？莫诺强调说不会的。戴尔解释说，这是因为联邦政府的记账方式不一样。一般人买了一百块钱的东西，就会记下今天花了一百块。而联邦政府是把这一百块钱分摊在未来十天，同样一笔支出就变成了每天十块钱（即“权责发生制会计”）。另外，我们把买柴米油盐花掉的一百块钱看成是支出，而联邦政府如果耗资70多亿加元建输油管，会认为这笔钱换来了同等价值的资产，账本上自然是不进不出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

输油管是价值最不好预测的资产

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

戴尔说，如果联邦政府今天花钱买下一架飞机，你基本上能够根据它的使用寿命算出这笔投资值不值。但是一条输油管不同，只有在有石油流淌其中的时候它才值钱。换句话说，它的价值在很大程度上取决于油价。如果开采石油不如买石油划算，输油管自然就干涸了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，不管莫诺用什么方法记账，许多加拿大纳税人会认为联邦政府不是花了他们45亿加元，而是115亿，只不过其中一部分是有希望通过那些需要使用输油管的公司所交的费用收回的。至于这个希望有多大实现的可能性，就只有时间能够证明了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，加拿大政府过去在这方面有过成功的记录。上个世纪90年代，Hibernia石油公司濒临破产，加拿大政府投资近30亿加元，后来回报相当可观。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党领袖：金德摩根当年买下输油管时才花了5亿5千万

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）昨天刚刚因在抗议输油管扩建的活动中违反法庭禁令被处以罚款。她认为联邦政府用纳税人的钱做了一笔赔本买卖。因为金德摩根2007年买下跨山输油管时只花了5亿5千万加元，而加拿大人现在却要出45亿加元买下它，让金德摩根用这条老旧的输油管大赚一笔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她认为，特鲁多政府宣称跨山输油管扩建属于国家利益，拍着胸脯保证非把它建成不可，结果把自己逼到一个死角。金德摩根抓住机会，聪明地把自己的项目变成了“人质”，声称一到5月31日就要枪毙它，成功地让联邦政府交了赎金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省长霍根（John Horgan）对联邦政府的决定表示失望。但他认为联邦政府变成输油管的主人也有好的一面，那就是今后再有什么事。他直接找联邦政府算账比过去找金德摩根方便得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Kathleen Harris，Evan Dyer）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿省-BC省输油管的政治影响：特鲁多和两位省长的前途

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

跨山输油管建设之争：财长莫诺称联邦愿赔偿承建公司的损失

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
难民申请人前往加美边境。
加拿大财长莫诺。
RCI | Français

Examen périodique du Canada au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU: les réactions d’Amnistie internationale Canada

RCI | English

Canadian cricket: Hopes for the big leagues with new GlobalT20 franchises and tournament

RCI | Español

Ex atleta aboga por el consumo de cannabis en el deporte profesional

العربية | RCI

حادثة تدنيس المصحف والدروس منها والعبر