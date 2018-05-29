刘晓波纪念碑：民运人士在多伦多筹建诺贝尔和平奖空座椅雕塑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

已故中国作家和异见人士刘晓波2010年获得诺贝尔和平奖时正在狱中服刑，未能获准赴挪威领奖。现在，国际特赦组织（即大赦国际）加拿大分会、加拿大笔会和多伦多支持中国民运会计划在多伦多建立一个刘晓波纪念碑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据这几个组织星期二（5月29日）公布的筹建计划，纪念碑将是一把空座椅。这是因为在2010年的诺贝尔和平奖颁奖仪式上，主办方在主席台上放了一个空座椅，代表未能到场的刘晓波。多伦多支持中国民运会发言人关卓中在接受Toronto Star采访时表示：“我们想用我们能做到的最好的方式纪念他。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民运会等组织已经为这个计划筹得5万加元。加拿大著名雕塑家Ruth Abernethy将负责纪念碑的创作。关卓中表示，纪念碑将在明年纪念六四天安门事件三十周年时揭幕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刘晓波2009年被以煽动颠覆国家政权罪判处11年有期徒刑，2017年7月13日因肝癌去世，终年61岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Toronto Star）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada