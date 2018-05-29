蒙特利尔市长：一定为市政府雇员实行15加元最低工资

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把市政府雇员的最低工资提高到每小时15加元是蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）去年竞选时的承诺之一。她上个星期再次向各个市政府雇员工会表示，这个承诺一定会很快兑现。

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她表示正在与各工会进行磋商，力求达成共识。她并不认为有必要为此进行公众咨询。

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在蒙特利尔市政府的两万多名员工当中，将有大约270人的收入会因此提高，他们大多是临时工或季节工，例如夏天里公园雇用的管理员或公共游泳池雇用的救生员。市政府还没有公布实施这项政策所需要的资金数额。

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魁北克全省的最低小时工资自5月1日起提高到12加元。安大略省政府去年宣布将在2019年1月把最低小时工资提高到15加元。阿尔伯塔省将从今年10月起实行这一政策。

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（RCI avec Radio-Canada）

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