加拿大审计总长批评外交部对国民在海外受到虐待时关心不够

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加拿大总审计长办公室周二发布的一份报告指出，由于加拿大外交部门反应迟缓，没有在加拿大国民遇到虐待或拘押时，提供及时的援助， 并将信息及时上报给外长和政府。

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总审计长迈克尔·弗格森（Michael Ferguson）的这份报告指出，加拿大驻外使领事的官员通常能够在有国民遭到虐待或拘捕时，迅速做出回应，但随后在评估和正式报告方面拖得时间太长。

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在报告所审查的期限中，总共有2452件加拿大人在海外受到不公正对待的案例，其中约三分之一发生在美国。

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报告中具体分析了15起遭受酷刑或虐待的案件，“驻外使领馆的官员通常会在一至六个月的时间内对案件做出评估”，确认“可能发生了酷刑或虐待行为”，而以书面形式通知外交部长的时间平均为47天”。弗格森说：“这是令人难以接受的”。

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2006年，加拿大媒体曾广泛报道了叙利亚移民马哈尔·阿拉尔（Mahar Arar）在从美国返回加拿大时被美国认为是恐怖分子逮捕关押的事件。阿拉尔回到加拿大后起诉加拿大政府没有为他提供及时的领事保护，索赔1050万加元。后来在公开听证会上主持此案的丹尼斯·奥康纳（Dennis O’Connor）法官在结案报告中提出了23项建议，包括培训外交人员，缩短上报的时间等，以防止再发生类似的案件。

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对此，总审计长的报告提到，目前的状况仍未达到奥康纳法官建议的期限。至于对领事官员进行1个小时有关如何应对酷刑虐待案的培训，也是远远不够的。

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审计在对190个案件做出进一步抽查后发现，其中110个案件是领事官员接到有人被捕的报告后24小时内未与其联系。

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弗格森的报告说，领事馆工作人员通常会以电话或电子邮件与办公室进行联系，而没有作为外交机构迅速到访被拘留者。

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此外，如果有人被关押的时间超过一个星期，领事人员应该跟踪联系被关押者。而很多并未做到。报告称：“虽然领事官员应该与被监禁者保持联系，但我们发现，在首次联系之后，领事人员变成被动的，只有在被拘留者向他们提出需要帮助的要求时，他们才恢复与被关押着的联系”。

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就在上个星期， 魁北克人勒让·布瓦依（Régent Boily）状告联邦政府，没有为他提供应有的领事保护，索赔600万加元。布瓦依1998年因在墨西哥走私大麻被捕，被判14年监禁。他在狱中受到坐水牢等虐待。 一年多后， 他借到监狱之外看病之际逃跑，辗转回到加拿大。结果加拿大警方按照墨西哥警方的通缉令，在2007年将其逮捕，并引渡到墨西哥继续服刑。布瓦依说他在狱中再次遭到虐待，包括被塑料袋套头， 无法呼吸等酷刑。

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