安省省选在即：评论员施雅芳谈本次选举及华裔参政新特色

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加拿大最大省份安大略省的省选将在6月7日正式举行，而提前投票已经开始。

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加广中文台特别邀请了时事评论员、媒体人施雅芳，请她介绍安大略省这次省选的特点，以及华裔选民和参选人的变化趋势。

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施雅芳表示，目前的安省自由党已经执政15年，也受到丑闻困扰，而选民对自由党也出现审美疲劳，民心思变。

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从民调上看，新民主党（NDP）和进步保守党（PC）在选票票数上旗鼓相当，但是，选举获胜的关键是你能赢得多少议席。

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(以下是施雅芳评论的第一部分：安大略本次选举中的特色 欢迎收听）

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她总结了安省这次选举，她观察到的一些特点：

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第一，905地区成关键

安省在重新划分选区之后，905这个在多伦多郊区的地方几乎占了四分之一的议席，所以，也成为了省选获胜的关键。

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目前来看，谁能够赢得905，谁就能赢得最后的选战。

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第二，千禧一代选民人数超过了婴儿潮一代

安省这次选举，八零年代后出生的千禧一代的选民数量历史上第一次超过了二战后出生的婴儿潮一代。

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第三，华裔参选人更多元

施雅芳表示，以前的传统是，华裔更倾向于投偏左翼政党，比如自由党和新民主党。但是，今年四个政党中都有华裔候选人，而华裔的投票意向也更多元。

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本次省选中，自由党是6位华裔候选人；进步保守党有5位候选人，新民主党一位华裔、一位藏人流亡者，同时，绿党也有4位华裔候选人。

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省选论坛：介绍候选人以及各党政纲

施雅芳在上个星期，参加了省选论坛的多伦多城市论坛。她认为，省选论坛是华裔参政的一个方式，其中有候选人和选民的见面，以及一些时事评论员来对各党政纲进行讨论。

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对她个人来说，这次省选她关注的三个主要议题是“

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目前安省的性教育大纲对年轻一代非常重要，比如交给你“同意，Consent”这个概念，以及其他女性议题。她不希望有政党为了调动一些保守选民，而利用这个议题，开历史倒车；

关注环保，环保议题应该是每个政党都应该谈论的；

安省的生活可负担性的议题，包括住房，育儿，交通，以及水电费等。

（以下是施雅芳评论第二部分：华裔选民热情高涨，但不能忽视其中的问题：）

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华裔选民热情高涨，但也不能忽视其中存在的问题

在评论各种，施雅芳表示，华裔社区对选举的热情有所增加，不少人表示会去投票。但是，也出现一些应该注意的问题。

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比如，如何做个知情的选民？首先，要对选举制度要有一个清晰的认识，要对各政党的政纲有一个清晰的认识。其次， 在吸收选战信息上，尽量了解客观真实的信息，要尽力做到不信谣、不传谣，不被虚假造谣的信息所欺骗。

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再有一个问题是，华裔选民需要一些自省。比如，如何确立与加拿大一致的基本价值观，包括不歧视他人。施雅芳举例说，最近看到一些中文信息，充满对候选人中单亲母亲和同性恋的歧视，这是和加拿大价值观极不相符合的。

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最终，施雅芳不愿就大选结果进行预测，只是表示，选举会很接近，包括各政党是否能够动员更多选民投票等等，都会影响选举结果。

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但无论你的政治观点如何，都希望安省选民在6月7日投下神圣的一票。

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（RCI独家专访，嘉宾评论只代表个人意见，不代表本台观点）

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