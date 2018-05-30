为需要帮忙和帮得上忙的人牵线搭桥：蒙市华人公司建立互助APP

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新移民和留学生初到加拿大时人生地不熟，很多时候需要帮助。无论是找住处、搬家，还是向过来人了解某一方面的信息。蒙特利尔市的几个年轻人刚刚推出了一个旨在为需要帮助和提供帮助的两方牵线搭桥的手机应用软件“帮帮APP”。团队成员之一、27岁的麦吉尔大学博士生张诗鹏在接受本台采访时说，他三年前刚到蒙特利尔的时候，也曾经常遇到需要求助的情况，深感有一个互助平台的必要性。

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去年年底，张诗鹏和另外三个有相同想法的华裔校友成立了一家公司。他们先是建立微信群，几个星期前又推出了手机应用软件”FAVORIT 帮帮APP“。张诗鹏说，在提供实际服务方面，APP在效率安全和服务质量等方面更有优势。

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他解释说，APP用户被通过算法“智能匹配”后，需要服务一方和提供服务一方可以迅速找到彼此。由于用户注册是用电话号码实名认证的，而且还有一个评价系统，因此安全性和服务质量都有更大的保证。

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对于希望用零散时间提供服务的一方，APP可以根据他们自定的服务范围和时间自动推送合适的订单。一个想在某个时间搭车去机场的用户发出订单后，愿意在这个时间段提供接送服务的用户就会接到推送。前者可以根据后者提供的价格和他们过去的质量评分进行选择。

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采访张诗鹏录音：

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