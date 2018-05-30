今年四月，加拿大总理特鲁多正式访问法国。THE CANADIAN PRESS/AP/Michel Euler

法国总统马克隆将到访加拿大

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 30 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理办公室表示，法国总统马克隆（Emmanuel Macron）将会在6月6号到9号到访加拿大，并参加在魁北克Charlevoix举办的“七国峰会”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在四天的访问行程当中，马克隆将会与加拿大总理特鲁多会面，讨论加深两国的合作，共同应对全球面临的问题，包括和平与安全、气候变化、以及提倡民主价值观等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两位领导人还会进一步就如何利用加拿大与欧洲签订的自由贸易协定（CETA）进行探讨。从2017年9月CETA临时生效之后，欧盟九个国家与加拿大双边贸易关税降低了98%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是法国议会还没有最终批准这项贸易协定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据总理办公室的声明，法国在加拿大的国际贸易伙伴中排名第九，而在欧盟国家，则排名第四。2017年，加拿大出口法国商品总值约34亿加元，而进口的法国商品总值则是96亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两人上次会面是在今年四月份，特鲁多到访法国，还成为了历史上第一个在法国国民议会发表演讲的加拿大总理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克隆还将会见魁北克总理库利亚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6月7日，马克隆将前往七国峰会举办地，魁北克的Charlevoix。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

七国峰会的召开时间是6月8号到9号两天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
加拿大财长莫诺。
难民申请人前往加美边境。
加拿大财长莫诺。
RCI | Français

La youtubeuse canadienne Linda Dong veut rire des stéréotypes une vidéo à la fois

RCI | English

Canada pushes for exemptions on Canadian steel and aluminum imports

RCI | Español

¿Por qué terminan endeudados los estudiantes en Quebec?

العربية | RCI

غموض المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات