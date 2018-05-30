法国总统马克隆将到访加拿大

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加拿大总理办公室表示，法国总统马克隆（Emmanuel Macron）将会在6月6号到9号到访加拿大，并参加在魁北克Charlevoix举办的“七国峰会”。

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在四天的访问行程当中，马克隆将会与加拿大总理特鲁多会面，讨论加深两国的合作，共同应对全球面临的问题，包括和平与安全、气候变化、以及提倡民主价值观等。

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两位领导人还会进一步就如何利用加拿大与欧洲签订的自由贸易协定（CETA）进行探讨。从2017年9月CETA临时生效之后，欧盟九个国家与加拿大双边贸易关税降低了98%。

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但是法国议会还没有最终批准这项贸易协定。

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根据总理办公室的声明，法国在加拿大的国际贸易伙伴中排名第九，而在欧盟国家，则排名第四。2017年，加拿大出口法国商品总值约34亿加元，而进口的法国商品总值则是96亿加元。

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两人上次会面是在今年四月份，特鲁多到访法国，还成为了历史上第一个在法国国民议会发表演讲的加拿大总理。

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马克隆还将会见魁北克总理库利亚。

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6月7日，马克隆将前往七国峰会举办地，魁北克的Charlevoix。

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七国峰会的召开时间是6月8号到9号两天。

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RCI

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