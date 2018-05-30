不满加拿大政府买下跨山输油管，自由党前BC省主席愤而退党

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大卫.莫纳（David Merner）是加拿大自由党的资深党员。他来自BC省维多利亚市，曾多年担任自由党的BC省分部主席，2013年曾参加自由党领袖竞选。在特鲁多政府宣布买下跨山输油管后，他决定退出为之效力三十年的自由党，转而加入绿党。

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财长莫诺星期三（5月29日）宣布联邦政府将以45亿加元从金德摩根公司手中买下跨山输油管后，许多分析人士预测此举将对一年半后的联邦大选产生影响。莫纳的决定被视为输油管争议“溅到特鲁多身上的第一滴油”。

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莫纳在接受Radio-Canada采访时则表示，他无法接受自由党一个接一个的收回根本性的竞选承诺。自由党早先放弃选举改革就已经让他深深失望，输油管对他来说是“让杯子满溢的最后一滴水”。

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他说，许多自由党员及支持者表达了同样的担忧和不满，他们也深知自由党可能在下次大选中失去BC省的一些选区。目前自由党在BC省有18名议员。他们中的大多数表示与渥太华总部保持一致。在党的纲领和本选区利益发生冲突时，议员和候选人必须做出选择。

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现在莫纳只是加入绿党，但并没有决定作为绿党候选人参加明年的大选。

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（RCI avec Radio-Canada, Marie Villeneuve, Dominique Lévesque）

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