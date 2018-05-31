加拿大应外国政府要求引渡的人太多？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大应外国政府要求而逮捕的人中绝大多数被引渡给外国政府，这高达90%的引渡率引起不少批评，有专家认为联邦政府现行的做法可能违反了加拿大的引渡法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

90%引渡率

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大广播公司获得的联邦政府司法部的数据，在2007/2008财政年度到2017/2018财政年度的十年中，加拿大联邦政府有关机构应外国政府的要求逮捕了755人，其中681人被引渡给外国当局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些被加拿大政府逮捕后引渡给外国政府的人中最知名的例子是2014年渥太华大学社会学教授Hassan Diab被逮捕后引渡给法国的事件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5月30日在渥太华举行的记者招待会上，Hassan Diab、他的律师Donald Bayne、人权组织大赦国际的代表、和维权组织不列颠哥伦比亚省公民自由协会的代表， 要求对Hassan Diab被无辜逮捕、引渡给法国司法机关后被关入监狱长达三年多时间的问题展开公共调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hassan Diab案例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大自由党政府司法部长Jody Wilson-Raybould只同意对Hassan Diab的案例进行第三方独立复审。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hassan Diab的律师指出，如果不是加拿大当局把有关Hassan Diab可能涉嫌法国爆炸案的信息提供给法国当局，Hassan Diab被法国要求引渡和在法国监狱被长期关押的事情根本不会发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hassan Diab说他在被监禁期间以为自己再也见不着孩子和家人了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hassan Diab在接受加拿大广播公司采访时说，虽然在狱中吃尽了单独监禁之苦、但这也让他具有了以后可以对付任何艰难困苦的能力；Hassan Diab对法国法官相信他是无辜的判决表示感谢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Lisa Laventure, David Cochrane · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada