出售纳粹纪念品遭抗议 古董店主道歉

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哈利法克斯一间古董店因出售纳粹徽章等纪念品，遭到了当地犹太人社区抗议。

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这间叫做Finer Things的古董店把纳粹的卍字徽章奖牌等物品和其他的军事纪念品一起摆放在玻璃橱窗中。

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上周末，Peggy Walts首先在橱窗中看到了这些带着纳粹标志的物品。她表示，自己感到震惊和悲伤。她丈夫Shimon家中，就有几位亲人死于纳粹集中营。

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Peggy表示，她不会再回到那间店里，除非店主把这些物品下架。

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店主Jake Craft表示，他已经把纳粹纪念品拿掉了，并会把所有物品还给收藏者。

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在脸书页面上，Craft贴出了一封道歉信，对由此带来的不愉快真诚道歉，并表示类似事件不会再发生。

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现在，Walts两夫妇和Craft正相约喝个咖啡见个面。Peggy表示，沟通总能加深了解。

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