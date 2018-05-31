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在美国商务部长罗斯周末预订在北京与中国政府举行高级贸易会谈前夕，特朗普政府宣布5月中与中国谈判达成的对5百亿中国进口美国的商品暂不收惩罚性关税的协议不算数，要再次考虑对这5百亿美元中国进口美国的商品征收惩罚性关税。

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中国外交部发言人虽然没有证实美国商务部长罗斯的中国之行是否会如期举行，但明确表示美国特朗普政府出尔反尔的行为是在自毁信誉；并表示中国不希望卷入贸易战、但中国不惧怕贸易战，会采取强有力的手段保卫自己的利益。

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美国和中国贸易战可能会恶化的消息让世界主要股票市场都出现较大幅度的下跌。

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分析家们认为，特朗普政府所以这么快就在对华贸易制裁问题上转为强硬，是因为在政治上特朗普认为习近平与金正恩最近的会晤是在他背上插刀、导致朝鲜在核武器问题上态度突然强硬，让他被迫取消与金正恩在新加坡的峰会；在经济上他对5月中与中国达成的贸易休战协议受到国会的广泛抨击感到不爽。

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有意思的是，美国在华企业商会虽然对美中贸易战再起烽烟感到担心，但认为这可能是解决过去中国政府一直限制外国公司进入中国市场许多重要行业问题的有效手段。

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RCI with Associated Press、CBC News

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