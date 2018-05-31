好心有好报？驾车者停车助人车却被抢

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加拿大东海岸居民Mary Fawcett见到撞车事故后停下车助人，结果撞车者却跳上她的皮卡车绝尘而去；更让Mary Fawcett欲哭无泪的是，她把自己的钥匙、钱包和每天要服用的药物都留在了车上。

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Mary Fawcett回忆说，她星期三下午开车去新斯科舍省Amherst地区时，一辆白色小汽车快速超车插入她与前面一辆货柜车之间的路段，随后她就听到连续几下汽车碰撞的声音，她看到刚才超车的白色小汽车撞得乱七八糟、碎片满地。

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Mary Fawcett和前面货柜车的司机都把车在路边停下、下车来查看情况，准备帮助事故汽车可能受伤的司机。Mary Fawcett还打了911求助电话。

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Mary Fawcett看到事故汽车的司机挥着手边跑边嚷“到底发生什么了”，他跑过Mary Fawcett和货车司机所在的地方后直接跳上她的汽车绝尘而去。

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Mary Fawcett报警后警方告诉他，开白色小汽车的司机在当天撞车事件发生前曾被警方截住，但他却驾车高速逃离了警方的检查。

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警方不久后在新斯科舍省找到了Mary Fawcett的汽车、拘捕了驾车的男子，并正在对之进行调查。

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