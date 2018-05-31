Tia Hill在71岁生日收到的惊喜（Reddit/CBC)

暖心故事：千里之外有人志愿为陌生人的母亲送生日鲜花，还加上一个生日蛋糕

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 31 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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现居哈利法克斯的艾莉森·希尔（Alison Hill）女士有一个心愿，想在她母亲过71岁生日时送去鲜花祝贺。可她的母亲住在4000公里外曼尼托巴省的一个乡间小镇，那里没有任何花店。因此实现这个愿望有点难度。

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在母亲生日前夕，希尔在社交媒体上发布了一个帖子，提到这个心愿，期望能有母亲周边的人看到，帮她送花。

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希尔本来没抱多大希望，可出乎意料的是，没过几分钟，就有一位陌生男士说可以帮她实现这个心愿。

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于是，她在一个离母亲家开车要40分钟的花店订购了一盆花，并说要为送花的人付点汽油费，但那个人没有接受。

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艾莉森的母亲提娅（Tia) 曾住在新斯科舍省的悉尼市，30年前就搬到了温尼伯市东北的这个小镇。5月24日晚上，她与丈夫和几个邻居一起庆生。她还对邻居说，’如果我知道你们也来参加，我就烤个蛋糕了”。

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话音未落，一辆灰色皮卡停在她家门前。一位男士从车上下来，问她是否叫提娅。她回答说“是”。那位男士就回到车旁，从副驾驶的位子上捧出一个开着扶桑花的花盆和一个生日蛋糕。提娅说：“当时我很吃惊，一下没搞清是怎么回事”。后来看到花盆里的贺卡，上面说来自女儿艾莉森和她三岁的儿子送给我的。

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“我立即打电话给艾莉森，感谢她送来的惊喜。可她说，她并没有订蛋糕。我告诉她，那是一个胡萝卜蛋糕，上面还写着‘提娅生日快乐’。她认为，可能是那位先生自己做的“。

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Alison Hill和她3岁的儿子（ Alison Hill/CBC)

直到这时，艾莉森才明白，为什么这个男士问了她母亲叫什么名字。她说：“我觉得这太神奇了，我从来没有想要给母亲送生日蛋糕 – 我只是想送她一盆花！”

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提娅记得当时并没意识到蛋糕并不是女儿送的。她说：“我只问了送货人的名字，他说叫迪恩（Dean）”。

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事后她们想追踪找到这个热心的陌生人，甚至问了订花的花店，也没找到。所以到现在也不知此人到底是谁。

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提娅说：“尽管我不知道这个人是谁，但他带给我鲜花和生日蛋糕，还给了我一个大大的拥抱和亲吻。我太爱他了。真后悔没有问他姓什么”。

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加拿大广播公司的记者试图帮助艾莉森在社交媒体Reddit上联系到这名男子，但没有收到回复。

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艾莉森·希尔说，她所能做的， 就是多次回信感谢他。而他回帖说，他这样做是希望希望有一天自己的母亲也能收到这样的惊喜。

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