（CP/Darryl Dyck）

加拿大人为什么永远意见不合？总有一条跨山输油管

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 31 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这段时间围绕跨山输油管产生的纷争是加拿大政治与社会生活的一个生动写照。如果一个外国人在旁观战，尤其如果是一个来自中央集权国家的外国人的话，一定会纳闷，在加拿大怎么谁跟谁都谈不拢呢？联邦和省之间，省和省之间，原住民和联邦/省/市之间，都在拍桌子瞪眼。

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Jason Proctor（CBC)

CBC记者Jason Proctor感叹说，如果加拿大人在什么事上有共识的话，那就是我们都不会否认我们总是意见不合。他的话当然有些夸张，但是和跨山输油管规模相当的争吵在加拿大历史上确实发生过多次，有几次差点儿把联邦都吵得散了架。

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说到为本省的权力和利益跟联邦对着干，组织过两次独立公投的魁北克省总是被其他省视为“坏典型”。但是西蒙弗雷泽大学的政治学教授莫斯克罗普（David Moscrop）说，实际上，几乎每个省都在某一个时期当过魁北克。我们就像一个大家庭里的兄弟姐妹一样，每个人都有自己的要求，而且每个人都觉得占到便宜的是别人。

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他说，联邦内部总有省份在测试其权限的“边界”，为此和联邦或其他省发生摩擦。市政当局也在做同样的事，个人也要维护自己的权利。这就够热闹的了吧？可是我们还没提原住民呢。现在围绕跨山输油管进行的法律诉讼就体现了所有这些层面的矛盾。

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纽芬兰省：吵到火头上，连国旗都敢撤

涉及到能源开采问题时，当事各方吵起来总是格外激烈。因为这不仅涉及到巨额税收，还涉及到对环境和民生造成的长远影响。2004年，纽芬兰省长威廉姆斯（Danny Williams）和自由党联邦政府在外海油田管理费问题上闹僵了。他一从渥太华回到纽芬兰就下令撤下省议会门前的加拿大国旗，引起全国哗然。

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前纽芬兰省长威廉姆斯（CBC）

后来保守党上台执政。威廉姆斯本来也属于保守党阵营，但是在外海石油开采和联邦平衡拨款等问题上和时任总理哈珀分歧严重。2008年联邦大选，威廉姆斯发起“选谁也不选保守党”的阻击战，一举把保守党彻底赶出了纽芬兰省。

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同样是为输油管问题，两年前大蒙特利尔地区的82个市政当局一同拒绝东能源输油管建设项目的事，加拿大人还记忆犹新。那一次蒙特利尔市长科戴尔（Denis Coderre）受到的抨击并不比今天的BC省长霍根（John Horgan）少。保守党指责他威胁国家统一，萨斯喀彻温省甚至要求魁北克省把过去领的联邦平衡拨款吐出来。

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魁北克省的独立运动使它时常遭到其他省、尤其是西部省份的白眼。但魁北克并不是加拿大联邦史上唯一一个闹独立的省份。联邦成立的第一年，新斯科舍省的独立派人士就远赴英国伦敦，为脱离联邦多方努力。加拿大首任总理麦克唐纳（John Macdonald）派出几员大将，百般劝说，终于没有让加拿大联邦刚成立就闹分家。

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联合起来还是力量大

莫斯克罗普说，各省虽然争吵不休，但共同的需求还是把我们联系在一起。我们南边有美国，东方有中国，大西洋彼岸有欧盟，加拿大人团结起来才能成事。

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不列颠哥伦比亚大学的历史学教授米勒（Bradley Miller）说，从历史上来看，不管当时冲突各方多么剑拔弩张，时间久了就会被人们淡忘。不过，能源和环境问题引起的冲突会有更长远的影响。

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（RCI with CBC, Jason Proctor, The Canadian Encyclopedia）

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