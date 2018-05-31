加拿大儿科协会倡导青少年女性避孕使用新方法

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直到目前为止，在加拿大如果说到避孕，大多数人想到的仍是口服避孕药。但加拿大儿科协会刚刚发布了一份公告称，现在已经有了新的更有效的避孕措施，就是宫内节育器。为了减少青少年女孩意外怀孕的机率，应该让两性关系活跃的青少年女孩了解这种新的长效避孕方法，将使用宫内节育器（IUD）作为第一道防线。公告称，这是儿科协会的医生们对各种避孕方法的益处和风险进行了全面评估后得出的结论。

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这份报告的主要作者，儿科协会的医生吉奥斯·迪莫格里奥（Giosi Di Meglio）博士也是青少年健康委员会的成员。她说：“我们认为宫内避孕法很容易，是最有效的避孕方法，所以应该多做宣传，让更多的青少年女性了解它”。

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她说：“我并不认为口服避孕药有什么不好，但现在我们应该向新的选择敞开大门”。

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儿科协会的公告表示，综合来讲，将宫内节育器或宫内系统作为最先考虑和防止意外怀孕的主要方式，将是避孕医学领域的一项重要变革。

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以前许多性生活较活跃的年轻女性大多服用避孕药。迪莫格里奥博士说，口服避孕药在理想的条件下，可以起到很好的避孕效果。但在现实生活中，失败的次数要高得多。

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她介绍说，在使用口服避孕药丸、皮肤贴片或避孕环的妇女中，每100人中约有9名会意外怀孕，而这个比例对未婚青少年女性和她们的父母来说，已经相当高了。当然使用安全套可将意外怀孕降低到百分之二，但问题是很多青少年不愿使用。

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宫内节育器是一种抓在手心里都不会有什感觉的很小的T形柔软物，由医生或护士协助放置到子宫里，可以有效地防止怀孕。它与另一种宫内系统（IUS）一样，都含有激素成分。两者都可以连续多年有效，也可以随时由医生或护士帮助移除。

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在魁北克省，使用这两种避孕方式需要得到医生的处方，新装置价格约为325加元。 但激素释放的时间可以持续五年。但如果使用旧式的铜制宫内节育器则只需60至100加元。

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以前的担心有些多余

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从20世纪70年代后期以来，人们不愿使用宫内节育器是怕出现感染，主要担心露在子宫颈外面的细丝可能会导致细菌进入，增加感染风险。

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迪莫格里奥博士在魁北克市接受采访时说：“当医学研究人员拿到综合数据进行分析时，他们意识到事实上这根细丝并不会带来宫内感染的危险。 相反， 如果没有使用任何形式的节育措施，反而比使用宫内节育器要容易感染盆腔炎”。

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迪莫格里奥博士说， 宫内节育器在欧洲的使用已经相当普遍， 但在北美还不多。使用宫内节育器的唯一问题是往里放置的过程中存在组织穿孔的小风险，放进去后可能出现一段时间的痉挛，最多可能持续几天。

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但她说：“我们现在的问题是， 由于一些原因害怕使用它， 但并没有真正了解它”。

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在多伦多的青少年计划生育健康资源中心，咨询师通过短信、电子邮件和电话为青少年女孩提供咨询服务，包括告诉她们避孕的方法。

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从事计划生育的专业护士克里斯滕·海斯（Kristen Heise）对儿科协会的这一公告表示欢迎，她认为应该就此话题进行了更多的交流。

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海斯说：“它提供多一种选择。我希望让客户获得更多的选择，这算是一件好事”。她说，她在工作中遇到的另一个常见的问题是：青少年是否需要父母的许可才能进行生育控制。按照加拿大儿科协会的指南，只要年轻人的成熟程度足以了解避孕措施的性质和风险，就可以获得保密的避孕治疗，包括找医生开避孕药。

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加拿大儿科协会的公告再次强调，避孕套仍然是防止怀孕和性疾病感染的最佳保护措施，它建议所有青少年坚持使用。而对于父母来说，公告建议他们尽早与孩子谈论性行为和两性情感，鼓励青少年多提问。收听

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