特鲁多和弗里兰德在新闻发布会上。

加拿大总理特鲁多和外长弗里兰德召开新闻发布会宣布对美国的贸易行动。（CP/Patrick Doyle）

加拿大反击美国关税：你征多少我们也征多少

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 31 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国自6月1日起对加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%关税。加拿大宣布将对威士忌、啤酒桶和钢铝材等166亿加元的美国产品征税，税额将与美国所征税额完全相等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国商务部长罗斯（Wilber Ross）证实对加拿大钢铝材征税几个小时后，加拿大总理特鲁多和外长弗里兰德（Chrystia Freeland）共同召开新闻发布会宣布加拿大将采取的反制措施。弗里兰德说，这是自二战结束以来加拿大所采取的最激烈的贸易行动，但这完全是与美方对等的回应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府邀请公众在6月15日以前对将要采取的报复措施发表意见。新关税将从7月1日起生效。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多说，美国政府以国家安全为由对加拿大征收高额关税，是对那些曾和美国军人并肩作战的加拿大阵亡军人的侮辱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普给予加拿大、墨西哥和欧盟的关税豁免期在6月1日结束。罗斯表示，加拿大和墨西哥的关税豁免期是和北美自由贸易协定（NAFTA）谈判挂钩的，而现在谈判所耗费的时间“超出了我们的预期”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多上个星期曾提出前往华盛顿和特朗普就NAFTA举行会晤，但被告知只有加拿大接受在协定中加入“夕阳条款”这次会晤才可举行。特鲁多拒绝了。夕阳条款意味着加美墨三国必须每五年重新签署一次NAFTA协议，否则协议自行废止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

90%的加拿大出口钢材销往美国。有五个加拿大省份生产钢材，但安大略省是最主要的产地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

墨西哥和欧盟也宣布将采取报复措施。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）表示：“今天对世界贸易来说是糟糕的一天，我们尽了一切努力来避免它的到来。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Catharine Tunney 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的魅力攻势能保住岌岌可危的NAFTA吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贸易壁垒会使加美两败俱伤

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
加拿大财长莫诺。
难民申请人前往加美边境。
特鲁多和弗里兰德在新闻发布会上。
RCI | Français

Les « 5 messages que l’Afrique m’a transmis »

RCI | English

Canada hits back at U.S. steel and aluminum tariffs with $16.6B countermeasures

RCI | Español

Luces de alerta para la economía canadiense

أندريا هورواث التي تضعها استطلاعات الرأي الحديثة على قدم المساواة مع حزب المحافظين/راديو كنداالعربية | RCI

الانتخابات في أونتاريو: ماذا يحصل في حال مساواة بين الديمقراطيين الجدد والمحافظين؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
Mères porteuses : Québec inquiet du projet de loi déposé à OttawaKim Jong-un veut engager la Corée du Nord vers la dénucléarisationDès minuit, les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium canadiens entreront en vigueur7 questions à Jean Charest sur les hostilités commerciales entre les États-Unis et le Canada (et le monde)Québec veut créer près de 1000 places scolaires au centre-ville de MontréalLes tarifs américains frapperont d’abord les consommateursTarifs sur l'acier : Ottawa riposte en imposant des surtaxes à son tourTarifs américains sur l'aluminium et l'acier canadiens : l'industrie crie à l'injusticeLa Loi sur la sécurité ferroviaire n'a pas besoin de « changements majeurs »Les entreprises d’Accurso auraient payé des centaines de milliers de dollars en ristournes
The NationalHow Canada's retaliatory tariffs are designed to exert 'maximum pain' for Trump'Slain' reporter used make-up, pig's blood to fake deathJudge rules Edmonton man can be extradited to U.S. to face terrorism-related chargesAfter a year of playing nice with Trump, Trudeau declares war on the American gherkinFirst Nations hockey team subjected to racist taunts, slurs at Quebec City tournamentWho is B.C.'s $30M 6/49 jackpot winner? It's a secretItaly gets western Europe's 1st populist governmentAlberta Indigenous groups want to buy equity share in Trans Mountain pipelineTrudeau describes cancelling U.S. visit over demands for NAFTA sunset clause