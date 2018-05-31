加拿大反击美国关税：你征多少我们也征多少

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美国自6月1日起对加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%关税。加拿大宣布将对威士忌、啤酒桶和钢铝材等166亿加元的美国产品征税，税额将与美国所征税额完全相等。

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美国商务部长罗斯（Wilber Ross）证实对加拿大钢铝材征税几个小时后，加拿大总理特鲁多和外长弗里兰德（Chrystia Freeland）共同召开新闻发布会宣布加拿大将采取的反制措施。弗里兰德说，这是自二战结束以来加拿大所采取的最激烈的贸易行动，但这完全是与美方对等的回应。

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加拿大政府邀请公众在6月15日以前对将要采取的报复措施发表意见。新关税将从7月1日起生效。

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特鲁多说，美国政府以国家安全为由对加拿大征收高额关税，是对那些曾和美国军人并肩作战的加拿大阵亡军人的侮辱。

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美国总统特朗普给予加拿大、墨西哥和欧盟的关税豁免期在6月1日结束。罗斯表示，加拿大和墨西哥的关税豁免期是和北美自由贸易协定（NAFTA）谈判挂钩的，而现在谈判所耗费的时间“超出了我们的预期”。

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特鲁多上个星期曾提出前往华盛顿和特朗普就NAFTA举行会晤，但被告知只有加拿大接受在协定中加入“夕阳条款”这次会晤才可举行。特鲁多拒绝了。夕阳条款意味着加美墨三国必须每五年重新签署一次NAFTA协议，否则协议自行废止。

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90%的加拿大出口钢材销往美国。有五个加拿大省份生产钢材，但安大略省是最主要的产地。

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墨西哥和欧盟也宣布将采取报复措施。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）表示：“今天对世界贸易来说是糟糕的一天，我们尽了一切努力来避免它的到来。”

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（RCI with CBC，Catharine Tunney ）

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