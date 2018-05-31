（CP/Frank Gunn）

安大略省选：民调显示许多女性选民不信任进步保守党领袖道格.福特

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 31 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在角逐安大略省长职位的三名候选人中，安省进步保守党领袖道格.福特（Doug Ford）是唯一的男性。但是最新民调显示，他在三人当中最不受女性选民信任。超过一半女性受访人（59%）给他打了零分。

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总共有35000多名女性参加了民调，占受访人总数的42%。

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十分是三名候选人可以获得的满分。最受女性选民信任的是新民主党候选人霍瓦特（Andrea Horwath），得到的平均分为5.9分。接下来是自由党领袖韦恩（Kathleen Wynne），获3分。福特仅获1.6分。

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男性选民给福特的信任高于女性，给他打的信任分平均为2.8分。但是霍瓦特在男性选民里仍然把福特远远抛在后面，获5.5 分。韦恩获2.4分。

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当被要求对三名候选人的能力打分时，将近一半（49%）的女性给福特打了零分。他得到的平均分为1.9分。霍瓦特获5.9分，韦恩获3.6分。

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男性选民对福特的能力显然有更大的信心，给他打了3.1分。他们对另外两名候选人的能力评价与女性选民相差不大：霍瓦特5.4分，韦恩3分。

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有分析人士说，如果只有男性可以投票，福特的胜算肯定更大。但他如果在6月7日前不能获得更多女性支持，将会导致进步保守党在一些关键选区失利。

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（RCI with CBC News）

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