加籍女笑星为脏话骂伊万卡道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国一著名搞笑节目主持人Samantha Bee为用脏话攻击美国总统特朗普的女儿、美国第一千金伊万卡而公开道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Samantha Bee是美国TBS电视频道搞笑节目Full Frontal的执行制作人和主持人;她原籍加拿大、现在具有加拿大和美国的双重国籍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Samantha Bee在其星期三的Full Frontal电视搞笑节目中嘲笑美国总统特朗普的移民政策时,拿美国第一千金伊万卡秀出与自己小孩母子恩爱的照片开涮说,伊万卡这个傻X应该穿上紧身又露肉的衣服去告诉她老爹、草泥马停止这将非法移民父母与子女分开的政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Samantha Bee第二天在推特上向伊万卡和观众道歉说,她在电视节目中用脏话形容伊万卡的行为是不适当和不可原谅的,她对于这一越线行为很后悔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

白宫发言人Sarah Sanders称Samantha Bee攻击伊万卡的用语邪恶,TBS母公司Time Warner的高管们应该用实际行动显示该公司不纵容如此邪恶攻击白宫女性成员的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国总统特朗普星期五早上发推说,Samantha Bee没有被解聘是双重标准太明显的例子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普这里是指美国电视剧女演员Roseanne Barr因为发表涉嫌种族歧视的言论而整个电视剧被ABC停播和取消,而Samantha Bee用脏话在电视节目中公开羞辱他的女儿伊万卡却仅是道歉了事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Associated Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada