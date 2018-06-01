特鲁多：为原则取消了与特朗普的会晤

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加拿大总理特鲁多星期四在记者吹风会上透露，他本来这个星期应该访问华盛顿与特朗普会晤，但最后为了坚持原则、保护加拿大的利益而取消了这次华盛顿之行。

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特鲁多告诉记者说，他上个星期五向特朗普建议为结束修改北美自由贸易协议的谈判而这个星期在华盛顿举行美国、加拿大和墨西哥的三国首脑峰会，以利用三国最高领导人的政治影响力克服最后的困难达成新的NAFTA协议；特朗普当时表示赞赏这个建议，但这个星期二美国副总统彭斯代表特朗普回话说，举行华盛顿三国峰会可以，条件是加拿大接受“太阳落山条款”，即每5年NAFTA协议自动作废，除非NAFTA的三个签字国都同意继续保持NAFTA。

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特鲁多当时就表示，这是无法接受的前提条件，如果美国方面一定要坚持这一条件，他作为加拿大总理无法前往华盛顿参加完成修改NAFTA自由贸易协议的谈判。

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加拿大的立场一直是坚决反对在NAFTA自由贸易协议中加入“太阳落山条款”，认为这样的条款不合逻辑。

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美国商务部长罗斯星期四表示，美国政府之所以从6月1日开始对加拿大和墨西哥进入美国市场的钢材和铝板征收惩罚性关税，是因为修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判缺乏进展。

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