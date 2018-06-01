今年的7国峰会将在这个城堡酒店召开(Ryan Remiorz/Canadian Press)

看看加拿大还邀请了哪些国家参加G7峰会

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 1 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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再过一个星期，七国峰会将在加拿大魁北克省的沙勒瓦地区召开。

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加拿大广播公司了解到，除了七国集团的核心首脑人物，四个国际组织领导人之外，加拿大还邀请了其它十几个国家的领导人参加。受邀的国家有的可以说相当出人意料。

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受邀参加七国峰会的外围国家通常都是发展中国家，今年显得格外多，等于去年6名受邀者的两倍，形成了地理上的多样化。去年，所有六名受邀者都来自非洲。今年则来自出澳洲之外的各个大陆。

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加拿大已开始筹划七国峰会的安保工作（Peter Tardif/CBC）

受邀参加今年七国峰会的有阿根廷、孟加拉国、海地、牙买加、肯尼亚、马绍尔群岛、挪威、卢旺达、塞内加尔、塞舌尔、南非、越南。出席的嘉宾中还有联合国、国际货币基金组织、经济合作与发展组织与世界银行的负责人。

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如果说阿根廷受邀参会无人觉得奇怪，因为它将担任今年G20峰会的主办国，加拿大要与其协调两个峰会的主题。

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其它一些受邀的国家则有些令人不解。其实仔细分析一下，其中大多是岛国和海岸线国家。这与此次峰会要讨论的主题之一保护海洋和渔业有关。

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马绍尔群岛、塞舌尔群岛和孟加拉国都被认为是容易受到气候变化和海平面上升影响的国家。挪威属于富裕的国家， 但同时也是一个海洋国家，有能力将强大的海上石油工业与健康的渔业结合起来。

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这次令人惊讶的是加拿大没有邀请乌克兰参加七国峰会。加拿大在2015年援助最多的国家就是乌克兰，同时也为提升乌克兰在国际上的影响力做出了很多努力。这此没有邀请，可能是加拿大对该国领导层的严重腐败感到沮丧。

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