佛教团体将在爱德华王子岛新建佛学院，可接纳1400名尼姑学员

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位于加拿大的爱德华王子岛省的大智佛教研究所（GWBI），计划在岛东部的海边小镇布鲁德内尔（Brudenell）建造一座佛教学院。

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按照目前发布在网站上的总体规划，这个佛学院将占地2万平米，分为南北两个校园。以布鲁德内尔街为界，北面有四个主要建筑群，南侧有两栋建筑，包括教学设施、演讲厅、礼拜场所、宿舍和娱乐设施。校园中还将有花园、温室以及公共步行道。建设将分五个阶段完成，其中一个大厅计划在今年开工。整个学院建设期预计需要10年时间，投资数百万加元。

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从2012年起，爱德华王子岛东部出现第一座佛堂，就有越来越多的佛教人士来到这里。到2017年时，已有130名尼姑住下来。他们除少数是来自加拿大和美国，大多数是来自亚洲国家，包括新加坡、马来西亚、新西兰、以及中国大陆和台湾。

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新建的佛学院计划可以接收1400名女性学员，但实际是否能够招到这么多学员现在还无法确定。

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虽然计划中的佛学院还将建一个能停300辆车的停车场，但那主要是为朝拜者准备的。 大多数学员都不会拥有车。

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大智佛教研究所计划在佛学院修建自己的独立污水处理系统，并为此目的预留10英亩的土地。

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该研究所已经与政府官员会面，介绍此项目，并将与周边居民会面以解决潜在的问题。市议会则需要改变分区细则，以允许这种类型的综合建筑。镇政府已定于6月7日举行社区的公开招待会，讨论寺院建设的环境规划策略。

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