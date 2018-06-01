周末网络广播-移民沙龙特别节目（2018年6月1日-3日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 1 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听和观看加广中文台在蒙特利尔市魁北克移民沙龙进行的网络广播节目，我是方华。今天与我一起在Facebook直播现场的有本台的吴薇、亚明。我们请到的访谈嘉宾是蒙特利尔主要中文媒体7天传媒的出版人尹灵、加拿大旅游业华景集团巴士部总经理欧阳玉枝、和蒙特利尔移民顾问冉夷侨。

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Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Wednesday, May 30, 2018

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今天我们这个“大家谈节目”聊的是华裔移民在加拿大魁北克落户、创业过程中的体验，和在蒙特利尔的华人为中国移民、旅游者提供的服务。

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Marie-Claude Simard / RCI

尹灵长期在蒙特利尔华人媒体创业、工作，并与在中文报纸“7天”曾从事多年记者工作的胡宪合作编撰了“加拿大华人精英录”，讲的是华人移民来到加拿大后在这里生根、开花、结果过程中遇到的困难和取得的成就。 先请尹灵讲讲如何想到要编撰这本书…

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Marie-Claude Simard / RCI

加拿大各主要城市都有华人开的旅行社，总部在蒙特利尔市的华景集团Sinorama Group经营的有声有色；请主流社会名人代言、去年开始在美国股市上市交易，仅这两点就在华人经营的旅行社中鹤立鸡群。华景集团经营加拿大人去中国大陆和世界主要旅游地区的旅游团服务，及加拿大人、外国人去加拿大和美国主要旅游景区的巴士旅游团服务。华景2005年开创时最先经营的业务就是旅游巴士服务，从旅游巴士服务开始到现在全面开花的旅游业务是顺理成章的发展、还是需要不断创业的奋斗？欧阳玉枝是华景集团巴士部的总经理，先请谈谈这个问题…

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Marie-Claude Simard / RCI

冉夷侨在蒙特利尔提供移民顾问服务，服务的对象是想移民加拿大魁北克省的中国大陆人士。中国大陆过去十多年一直是加拿大移民的主要来源国。冉夷侨介绍了中国大量移民客户主要需要哪些方面的移民服务…

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谢谢各位朋友关注我们的脸书视频和网络广播节目，下次节目见。

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