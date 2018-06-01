你对政府有关收购输油管项目的决定不解吗？请听苏展教授的分析

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这个星期，加拿大有两件大事，一是财政部长周二宣布政府计划出资45亿加元买下跨山输油管，二是周四晚开始，美国对加拿大的钢材、铝制品征税。加拿大表示要以牙还牙。具体发展还有待观察。而跨山输油管的扩建本来就围绕环保问题争论很大，这次联邦政府的收购又引发更多的争论。自由党在不列颠·哥伦比亚省的主席甚至为此退党。不理解的人就更多。就此我采访了拉瓦尔大学苏展教授，他是加拿大和国际经济战略问题专家。

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问题：联邦政府作出花45亿纳税人的钱从私营公司金德·摩根手中买下输油管线的决定后，围绕管线扩建工程的争论进一步扩大，已不仅是环保问题了。这样的收购在加拿大历史上有过吗？为什么自由党要冒险做出这一决定，有何现实的意义？

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苏展教授：联邦政府作出收购跨上输油管项目的决定确实比较令人吃惊。因为加拿大是一个市场经济国家，虽然国家对经济的影响比较大，但像此次这样直接参与一个私营的项目，历史上并不多。

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加拿大的经济命脉主要有两项，能源工业和汽车工业。这两个方面无论对经济、就业，还是对联邦财政收入、社会稳定及各方的利益都意义重大。能源则主要是石油。从历史上看，80年代政府也拨款10几亿，资助纽芬兰省的海上石油平台建设。这些年来为扶持这个战略行业资助也不少。环保组织的一个报告称有数十亿。此外加拿大政府对汽车行业，对庞巴迪飞机制造业都提供过扶持。但加拿大的政治制度决定了，政府对私营经济的支持只能是临时的，不能成为常态。

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这次的决定引起争议很大，是不是联邦政府已经没有其他选择了？是不是这个项目对加拿大经济有举足轻重的影响？对此人们的认识差别比以前大。虽然石油工业有污染问题，但加拿大的经济还离不开它。这也是为什么特鲁多政府一方面强调环保的重要性，要推动经济转型，另一方面仍在扶持影响环保， 且逐渐衰落的石油行业。

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正是在这个意义上讲，加拿大政府买下输油管的决定令人吃惊。

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问题：现在只是计划把输油管线买下来，今后的扩建工程预计还要花74亿。但扩建工程能否落实还前景难料。这条管线扩建工程能有多大的可能性实施， 还会遇到怎样的难题？这项买卖真能如财长莫若说的那样，是一项值得的投资吗？

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苏展教授：联邦政府决定买下这个项目的理由之一是“私营投资者不喜欢这样的项目”， 这是一句真话。因为不确定性太多。不确定性不利于经济发展。

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那是否政府接管就能大大减少不确定性呢？这要从多方面分析。例如明年10月就要全国大选，议会中其他几个反对党都不赞成自由党收购这个项目，如果自由党选不上，新上台的其它政党会做出怎样的选择？还有就是BC省政府已经将此争议诉诸法庭，这一诉讼要拖多长时间，最后的判决会是怎样的结果？也都很不好说。

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再有就是这笔投资很大，在兴建过程中还需要投资更多的钱，尽管联邦政府得到了阿尔伯塔省政府的承诺，该省愿意承担额外增加的钱，但究竟能否做到？还有，等联邦政府想卖掉时能都缶找到愿意接手的私营买主等， 都还没有确定性的答案。

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加拿大政治制度决定政府在考虑经济效益的同时也必须关注社会效益。此项目引起那么多争议，是政府不能低估的。有可能影响到明年的大选。

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例如，金德·摩根公司在这个输油管项目上的效益评估时说能能创造二十万的就业机会，为政府财政收入带来几百亿的进项。尽管有人怀疑这里可能有夸大成分，但此项目对加拿大确实有重大意义。阿尔伯塔的石油出口占加拿大经济15%左右，且如果只能卖给美国，价格就受到影响，平均要比卖给国际市场低10%，每年大约损失150亿。扩建输油管才能将更多的石油卖到国际市场上去。

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总之，收购输油管道项目是一个政治选择，特鲁多政府选择了这个方向，也知道会面临很多质疑。在这个意义上讲，我对自由党政府作出收购决定的勇气，表示几分钦佩。

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（以上是采访摘要，请点击下方收听苏展教授全部评论）。

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