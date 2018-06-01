从橘汁、酸奶到洗衣机：加美贸易战开打，加拿大消费者中枪

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为反击美国对加拿大钢铝材征收高额关税，加拿大政府宣布将从7月1日起向多种美国农产品、食品和日用品征收10%的关税，向美国钢材产品征收25%的关税。这意味着加拿大消费者将为来自美国的橘汁，酸奶，巧克力，黄瓜，草莓酱，咖啡，纸巾，圆珠笔……付更高的价格。洗衣机、热水器和割草机等家电也会涨价。

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Radio-Canada的经济专栏作者Gérald Fillion 说，即使我们决定今后只买本地产品，也不能完全免受贸易战的影响。因为美国向进口钢铝材征收的25%关税和加拿大的反击会导致金属价格上涨。美国杀虫剂也在加拿大征收10%关税的产品中，加拿大农场主的经营成本因此会增加。

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加拿大中小企业也将受害

和大企业相比，中小企业在高关税的重压下没有足够的财力做出调整，可能不得不通过缩小生产规模和裁员来度过难关。另外，加美贸易战造成的经济环境动荡可能使一些加拿大企业决定观望一阵再考虑发展，或者干脆决定去国外发展。

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加拿大希望在打疼特朗普的同时尽量减少对加拿大消费者的影响

尽管特鲁多过去几周一直在满面春风地到处给人吃定心丸，但是被征税的美国产品清单显示，加拿大政府早已在为这一天做准备。有分析人士认为，除了钢材产品算是以牙还牙之外，这份清单根本就是看着美国选区地图拟出的，目的是对特朗普造成最大的政治打击。

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黄瓜和酸奶产自共和党众议院议长莱恩所在的威斯康星州，威士忌来自美国参议院多数党领袖、共和党参议员麦康奈尔。（CBC News）

加美关系专家格林伍德（Maryscott Greenwood）在接受CBC采访时分析说，加拿大官员的做法是，先看这些国会选区的议员或占上风的议员候选人是谁，然后看当地的支柱产业是什么。

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例如，上次美国大选特朗普在宾西法尼亚州获胜，但优势微弱。生产Hershey巧克力的公司总部位于该州。因此美国巧克力入选征税清单。共和党众议院议长莱恩（Paul Ryan）的选区在威斯康星州，该州出产黄瓜，黄瓜腌制业，乳制品业也是重要产业。另外，生产草坪修剪机的Toro公司在这个州有工厂和分销中心。所以，黄瓜、腌制小黄瓜、酸奶和“用于草坪、公园和体育场的割草机”这些看似和钢铝材无关的产品就都上了榜。

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加拿大前NAFTA首席谈判代表维克斯（John Weekes）说，政府选择征税产品的另一个标准是尽量保护加拿大消费者，最理想的征税对象当然是加拿大人可买可不买的产品，或者加拿大本身也大量生产的产品，例如枫糖浆。

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加拿大外长弗里兰德星期四（5月31日）在接受CBC采访时，直截了当地建议榜上有名的美国厂家去找所在选区的国会议员。加拿大关税将从7月1日开始实施，目前还是咨询期。

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前密歇根州长：特朗普在向美国工人表演“政治秀”

加拿大，墨西哥和欧盟的反击，特朗普不会没有预料到。而且即使加拿大不还手，严重依赖加拿大铝材的美国制造业也将付出惨重代价。但是高额关税的大棒还是打下来了。对此一些分析人士说，我们必须开始习惯一个不能以常理判断的美国政府。但是前密歇根州长和前美国驻加拿大大使布兰查德（James Blanchard）说，特朗普这样做是出于政治考量。

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他说，特朗普今年3月最早提出对进口钢铝材征收高额关税时，就是为一周后的宾州特别选举助力。“这是一场政治秀，目的是为了让美国工人相信特朗普在为他们而战。”布兰查德为加拿大企业和加拿大消费者被牵扯进这场政治秀感到抱歉，但认为美国企业和美国消费者也将为此付出代价。

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（RCI with Radio-Canada, Gérald Fillion, CBC, Peter Zimonjic）

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