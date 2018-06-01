在加东岛上行医多年的移民医生被任命为参议员

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拉瓦里耶（Mohamed-Iqbal Ravalia）34年前移民加拿大，去到偏远的纽芬兰省特威灵盖特岛行医。但是和大部分毕业于外国医学院、需要加拿大工作资历的年轻医生不同的是，他没有在获得求职所需的“加拿大经验“以后就离开。现在，他不仅是深受当地人尊敬的家庭医生，也是社区领袖，并在医学院任教。

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星期五（6月1日），拉瓦里耶获得总理任命，成为加拿大参议院的一名新成员。他过去曾获得加拿大勋章，并在2004年被评为加拿大年度十佳家庭医生之一。

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拉瓦里耶祖籍印度，但是在非洲津巴布韦长大，毕业于该国罗德西亚大学医学院。他原先也想干几年就离开加东，是岛上居民的真诚和一位当地女子的爱情留住了他。

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CBC记者几年前曾经前往特威灵盖特采访拉瓦里耶。

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拉瓦里耶将作为无党派参议员进入参议院。自2016年以来，参议员的选拔向所有加拿大人开放。任何加拿大公民都可以提出申请，然后由一个独立的顾问小组加以评估后向总理推荐提名。

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（RCI with CBC News）

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