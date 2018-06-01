加拿大政府拨款五千万加元帮助三省安置越境难民申请人

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加拿大移民部星期五（6月1日）宣布拨款5千万加元，帮助魁北克省、安大略省和曼尼托巴省安置偷越加美边境进入这三省的难民申请人。其中魁北克省获得3600万加元，安大略省获得1100万加元，曼尼托巴省获得3百万加元。

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加拿大移民部表示，这笔拨款是为了解决难民申请人的暂时安置，联邦还在和这几个省就长远解决越境潮问题进行磋商。

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今年1月到4月，魁北克省接纳了9600多名越境者，安大略省接纳了6000多人，曼尼托巴省170人。魁省最大城市蒙特利尔的收容中心已经接近满员。疲于应付的魁北克省政府一直在要求联邦政府采取措施，一方面支付去年该省安置难民的费用，另一方面加快审批，并把进入魁省的越境者送一部分去其他省安置。

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(RCI avec Radio-Canada)

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