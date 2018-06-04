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这家连锁店让加拿大鸡蛋消费猛增

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 4 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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鸡蛋是加拿大人的日常食品，虽然曾经有对鸡蛋胆固醇含量过高的担心，但现在的趋势似乎又回到了鸡蛋是健康食品的轨道。

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据加拿大广播公司报道，过去几年加拿大的鸡蛋消费量一直在明显上升，现在又有了新的推力。

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麦当劳功不可没

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这新的拉升加拿大人对鸡蛋需求的动力来自麦当劳快餐连锁店2017年做出的全天提供肉蛋三明治早餐的决定。这个全天提供肉蛋三明治早餐的决定实行12个月以来，麦当劳售出的鸡蛋猛增了25%；换句话说是猛增了3500万个鸡蛋。

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这样的增幅不但出乎麦当劳的预期，而且让整个快餐连锁店行业吃了一惊；开始有更多的快餐连锁店加入全天提供早餐的行列。

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除了麦当劳之外，另一家快餐连锁店A&W也推出了全天提供肉蛋三明治早餐的套餐选择。加拿大另一个快餐连锁店巨头Tim Hortons公司则于2018年开始在安大略省一些地区进行全天提供肉蛋三明治早餐的试点。

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农场主乐开花

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统计数字显示，加拿大禽蛋行业已经连续11年销售增长；在过去12个月中加拿大的鸡蛋销售量上升了6.6%，而且这一上升趋势一点没有显示出放慢的迹象。

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2017年加拿大的鸡蛋产量达到87亿8千万个，平均到每个加拿大人是超过2百个。

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加拿大有约1千个鸡蛋农场，这些农场主们对快餐连锁店纷纷推出全天早餐服务乐得喜上眉梢，纷纷在扩大生产规模。

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阿尔伯塔省南部的鸡蛋农场Brant Hutterite Colony的经理Darrell Mandel认为，加拿大鸡蛋生产行业的好日子还在后头，不但早餐鸡蛋受欢迎、晚餐鸡蛋也会出现在餐桌上。

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加拿大食品业专家们在密切关注鸡蛋销售的增加是否会带来牛肉消费的减少，比如用便宜的鸡蛋三明治取代较贵的牛肉汉堡。

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多伦多市场调查公司NPD Group 的食品市场专家Robert Carter说，加拿大肉蛋早餐三明治一年的消费量增加了8%，达到7亿个；到目前为止，在早餐时间之外买麦当劳肉蛋三明治的消费者似乎主要是把这作为零食或者是第四顿饭，而且这在千禧年一代人中较为普遍。

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河东河西来回变

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不要说三十年河东、三十年河西，十几年前鸡蛋还被认为是健康的敌人，因为鸡蛋含有较高的胆固醇。但近年来的医学研究基本上为鸡蛋正了名。

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现在医学界的共识是，鸡蛋、肉食中的胆固醇对人体并没有什么危害，真正危害人体健康的是饱和和反式脂肪。

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许多由于身体原因不能吃肉的人现在可以吃鸡蛋作为蛋白质来源，因为吃鸡蛋不用担心盐和糖的问题。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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