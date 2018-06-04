少半数加拿大人需要做丙肝检测

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由加拿大研究肝脏疾病的专家和学者组成的加拿大肝脏研究协会在加拿大医学学报CMAJ提出建议，要求对在1945年到1975年出生的加拿大人进行丙型肝炎测试。

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研究显示有至少25万加拿大人感染了丙型肝炎，但他们中有40%到70%的人不知道自己是丙型肝炎带菌者，因为丙型肝炎可能在体内潜伏几十年、不断引发肝脏慢性炎症、最后导致肝硬化或肝癌。

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加拿大医学专家们所以建议对在1945年到1975年出生的加拿大人进行丙型肝炎血液普查测试，主要是出于两个原因。

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首先是研究显示，加拿大丙肝带菌者中有三分之二到四分之三是在1945年到1975年出生的加拿大人。第二个原因是目前除了血检之外没有更好的办法检测一个人是否感染了丙肝病毒；而早期检测出丙肝病毒是治疗的关键。

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现在治疗丙型肝炎的药物虽然比较贵，但疗效超过95%；只需一天吃一片到几片药，连续吃2个月到3个月即可。

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专家们指出，感染丙型肝炎病毒的风险主要来自与别人共用针头进行静脉毒品注射，身体刺青，身体部位穿孔带环，与多名性伴侣有未采取保护措施的性关系，在1992年以前接受过输血、使用过血液制品或者是接受过器官移植， 等等。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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