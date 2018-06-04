4名前滑雪队员要求保护女孩免于性侵

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据加拿大广播公司报道，曾经是加拿大山地滑雪精英运动员的4位现已退役的女性，向媒体公开前教练Bertrand Charest在90年代对她们性侵行为。

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这四位女性是Amélie-Frédérique Gagnon, Anna Prchal，Gail Kelly 和 Geneviè​ve Simard，她们接受了加拿大广播公司英语电视台主持人Adrienne Arsenault的采访。

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Gagnon说她是性侵行为的首批受害者中的一个，她多年来一直对此有羞愧感；2015年夏天她在一家商店里遇到Bertrand Charest、知道他仍然是高山滑雪竞赛选手的教练，觉得不能让他继续逍遥法外，所以向警方报案。

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Kelly要求魁北克法庭取消禁令，让她们这些Bertrand Charest性侵活动的受害者能够公开讲述自己的遭遇；她说自己有3个7岁以下的孩子，她不想见到自己的孩子也成为她这样的受害者；她认为不论是魁北克省滑雪队还是加拿大国家滑雪队，现行的制度都不足以保护未成年的孩子们免受性侵。

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星期一，这四位加拿大前山地滑雪运动员将在蒙特利尔举行记者会，公开她们对改革加拿大体育界现行制度、以保护未成年运动员的身心健康、不让他们成为性侵活动受害者的要求。

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加拿大魁北克省法庭裁决Bertrand Charest自90年代以来对他执教的9名年年龄在12岁到19岁的女孩和女青年进行性侵和性剥削，并判判处12年徒刑。

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