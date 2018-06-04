世界环境日来临： 加拿大环保团体发表 “零塑料” 声明

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在 “世界环境日”（6月5日）来临之际，加拿大的环保团体和塑料工业都在呼吁加拿大全面削减塑料的使用。

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环保“零塑料”声明和塑料工业的决心

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这个星期一（6月4日），加拿大的 33 个环保组织和民间团体联合发布 “零塑料” 声明，呼吁加拿大制定一个更有雄心的国家目标，促进回收利用，并在今年10 年内，消除塑料包装和一次性塑料，如一次性的塑料袋和一次性餐具。

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这一声明说，加拿大应该要求所有省份制定目标，到 2025 年时，实现至少回收 85% 的一次性塑料，其余的塑料则应该能通过填埋或焚化得到妥善处理。

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与此同时，加拿大塑料工业协会和加拿大化学工业协会星期一也宣布，计划在 2030 年之前，使 100% 的塑料包装成为可回收或 “可处理” 。

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G7峰会

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加拿大广播公司报道说，上述两项声明的发布不仅正值世界环境日来临之际，而且也是在 G7 峰会在魁北克省举行前夕。

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本周五和周六 ，G7 峰会将在魁北克省的美丽小城 Charlevoix 举行。

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加拿大已表示，将利用这次作为 G7 集团主席国的身份，来推动建立一个国际零塑料垃圾宪章。

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加拿大环境防护部门的塑料项目经理阿什利·瓦利斯（Ashley Wallis）说，毫无疑问，我们需要协调一致的国际努力来消除塑料流入我们的海洋，但我们也需要确保我们尽到自己的一份力量。

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目前回收的塑料只有 11%

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根据加拿大环境和气候变化部门的数据，目前在加拿大回收的塑料少于 11%，仅比国际平均水平的 9% 略高一些。

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瓦利斯说，一次性塑料的问题最大，因为它们的生产规模巨大，而且刚用完就被扔掉了。

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加拿大塑料工业协会的首席执行官卡罗尔·侯楚（Carol Hochu）承认这个问题，她在就减少废物目标发表声明时说，塑料用过一次就被填埋，这是浪费了宝贵资源。

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新目标

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环保组织在声明中呼吁加拿大采取的其他政策包括：

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禁止难以回收的塑料和有害添加剂。

建立标准，使用更有持续性的新材料。

为减少浪费，提高产品和包装的可重用性建立奖励措施。

要求一次性塑料中含有 75% 的可回收成分。

各省进行立法，要求公司在财务和运作上负责收集和回收他们投放到市场上的包装材料。 （目前，只有C.有这样的立法）。

根据加拿大环境保护法 （Canadian Environmental Protection Act），宣布 “有问题的塑料（例如一次性塑料）” 是有毒的，就像对塑料微珠采取的措施一样。

环保组织的声明还对应列入全球性宪章的内容提出了 5 项建议，其中包括：

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签约国把 2030 年列为实现零塑料垃圾的期限。

制定减少塑料污染的全球目标。

建立一个基金，支持在发展中国家建立重点在回收和再利用的 “循环经济”。

（RCI with CBC）

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