为了把下届政府拴紧一点：安大略省长韦恩解释为何提前认输

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安大略省长韦恩今天（6月4日）接受采访，解释她为什么做出选战未终先认输的罕见决定，以及她在哪个时刻看清连任无望的事实。

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如同那些一摔再摔仍然微笑着做完最后一个动作的花样滑冰运动员一样，明知败局已定的政党领导人也会把“我们赢定了”的姿势保持到选举结束。但是安大略省长韦恩 (Kathleen Wynne) 在刚刚过去的周末做出了一个加拿大政坛罕见的举动：在离投票日还有五天时就承认自己不会连任，下一届安省政府不会是自由党政府。

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韦恩：“6月7日过后，我将不再是安大略省长。”



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安省各党投入竞选以来，韦恩领导的自由党的支持率一直远远落后。 她在星期一接受CBC大多早间节目采访时说，她原本寄希望于三个政党领袖的电视辩论，花了很多时间精心准备。但是尽管她表现出色，辩论结束后，她发现选民支持率并没有提高。她说，到了这个时候，她必须接受现实，诚实地面对支持者和选民。

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为更多自由党候选人进入议会铺路

韦恩的对手，进步保守党和新民主党分属右翼和左翼。它们中的一个组成多数政府，将意味着安大略省大幅度右转或左转。如果不想看到这种情况发生，就必须有足够的自由党候选人当选，从获胜政党手里夺下一部分议席，让它只能组成少数政府。

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一些安省选民不喜欢韦恩。他们虽然是自由党的支持者，却不想看到韦恩连任。韦恩因此决定把自己这块绊脚石清除掉。她认为，许多选民其实是支持自己选区的自由党候选人的。她认输让路，就可以让他们放心把票投给自由党。

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西温莎选区的自由党候选人波特林（Rino Bortolin）是可能的受益者之一。他说，这个区确实有些选民的心态如韦恩所说。他们希望由他来代表自己的选区，但是却不愿意再选出一个由韦恩领导的省政府。因此韦恩的“自我清除”会打消这些选民的顾虑，“让他们可以走进投票站，安心地把票投给他们认为最能代表自己利益的人。”

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韦恩将作为普通候选人继续竞选

对那些感到震惊和难过的自由党候选人，韦恩表示，她的目的是为他们的当选助力，让安省人在右翼掌权，左翼掌权和自由党连任之外还有另一种选择：用少数政府的方式“把政府拴紧一些”。

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另外，她尽管作为省长候选人认输，但并不是弃船而逃。她表示，将作为普通议员候选人继续竞选，努力为自由党赢得自己的选区。她自2003年首次当选以来一直代表多伦多西唐瓦利（Don Valley West）选区。

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自由党面临可能失去政党资格的严峻形势

按照安省法律，一个党必须在省议会赢得至少8个议席才能拥有正式政党的资格。而最新CBC选情预测显示，自由党可能只能赢得1个议席。大战在即主帅言输，这会让自由党绝处逢生，还是会让它败得更惨，这要到星期四的投票日才会见分晓。

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不过对韦恩来说，这是她所能找到唯一能够帮助队友的方法了。她说，她的田径教练曾夸她的最后冲刺跑得好。她现在要做的就是把自己在这次选战中的最后冲刺用来帮助她的候选人。

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（RCI with CBC News ）

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