功劳忒大：把跨山输油管卖给加拿大政府的金德摩根二高管获得150万加元奖金

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在加拿大财长莫诺（Bill Morneau）宣布加拿大政府将买下金德摩根公司的跨山输油管及相关资产的前一天，该公司向美国证券交易委员会报告说，金德摩根加拿大分公司的总裁和副总裁将各自获得150万加元的奖金。这笔奖金将在2019年和2020年的7月分两次发放，唯一的条件是他们届时没有离职。

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给二人发奖金的决定获得了公司董事会的批准。这份报告由金德摩根加拿大分公司的财政主管签署，日期是2018年5月28日。

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二人中，总裁安德森（Ian Anderson）已在金德摩根工作38年，自2017年起被任命为加拿大分公司总裁。副总裁赛法利（David Safari）2015年才进入金德摩根加拿大分公司，跨山输油管扩建是他负责的项目。

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该公司表示，鉴于跨山输油管项目的规模和转卖所涉及的金额，这笔奖金是“符合业内惯例的”。

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（RCI with CBC News, CP）

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