安大略省401高速公路发生严重车祸，伤者中有华人

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星期一（6月4日）在安大略省Prescott 市附近的西向401高速公路发生严重车祸。一辆旅游大巴冲出路面，车上包括司机和导游在内共有37人。有20多人受伤，其中至少5人伤势严重。据最先到场的急救人员说，有几人已无生命迹象。大巴损毁严重。

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据CTV报道，出事大巴上印有“Union Tour Express”的字样，车上乘客是不会说英语的亚裔游客。Brockville总医院接收了5名重伤员，他们是说普通话的华人。医院方面已找到一个翻译帮助他们。

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救援机构在当地时间2点45分前后接到第一个求救电话。安省非营利组织Ornge派出两架急救直升机。附近几个市镇也派出了急救人员。

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安省警方关闭了Edward街和Maitland路之间的西向401高速公路。

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（RCI with Radio-Canada, CBC, CTV ）

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