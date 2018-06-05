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加拿大百亿元大麻市场百花齐放

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 5 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，如果大麻今年年底之前在加拿大全国合法化，则2019年加拿大各种大麻产品的销售额，合法市场和黑市市场加在一起会达到70亿加元。

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大麻消费增35%

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加拿大知名的会计公司Deloitte根据对1500位加拿大全国十个省的成年人网上调查结果写出的研究报告说，大麻合法化会让加拿大人的大麻消费量增加35%。

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Deloitte会计公司的Jennifer Lee在介绍上述研究报告时说，加拿大合法化的初始阶段合法市场的大麻一年会有43.4亿加元的销售额，黑市大麻销售额在5亿到10亿加元之间，医疗用大麻销售额在7.7亿到17.9亿加元之间。

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Deloitte会计公司的Jennifer Lee / CBC

Deloitte公司的上述研究有三点有意思的发现。一是35岁到54岁年龄组的加拿大人虽然表示愿意尝试大麻，但不会超过每月一次；二是加拿大西部省份、安大略省和大西洋沿岸省份居民中的多数表示会在合法市场购买大麻，而魁北克省民众的多数表示会在黑市购买大麻；60%准备尝试大麻的加拿大人表示他们更愿意选择大麻食品和大麻饮料。

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大麻产品百花齐放

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加拿大不少商家企业也看到了大麻合法化后的种种商机，有的扩大大麻种植场地、有的研发大麻啤酒、大麻鸡尾酒、大麻茶、大麻咖啡、大麻甜点、大麻软糖、大麻油、汽化大麻等产品。

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专家们指出，随着加拿大人吸烟率的下降，想尝试大麻的加拿大人中的多数不想喷云吐雾、弄得满身大麻烟味，而是愿意用吃大麻甜点、喝大麻饮料的方式享受大麻带来的快乐感觉。

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Canna Elixirs

大麻饮料

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在加拿大安大略省Belleville市投资建厂研制大麻啤酒的合伙人之一的Dooma Wendschuh指出，“吸食”大麻的“吸”已经不时髦了；谁愿意费劲去学怎么卷大麻烟，谁愿意抽大麻烟弄得满身烟味，谁愿意与客户交往时说“咱们到外面卷根大麻烟抽抽吧”；而如果到酒吧里来杯大麻啤酒或者是大麻鸡尾酒，那才符合社交礼仪、才上得了台面。

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在安大略省Smith Falls地区设厂生产大麻的Canopy Growth是世界上最大的大麻生产公司之一。公司首席执行官Bruce Linton说，他们的研发重点放在大麻鸡尾酒和不含卡路里的大麻饮料方面，因为这符合消费者的习惯、也符合社交潮流；特别是不含卡路里的大麻饮料更会受关注体重和健康的消费者们的欢迎。

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Canopy Growth 公司首席执行官 Bruce Linton / CBC

有的市场研究显示，大麻饮料会夺走加拿大15%到20%的酒精饮料市场。

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加拿大统计局2016年的健康普查数据显示，有77%的加拿大人喝酒、但只有17%的加拿大人抽烟。

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未来=4倍

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加拿大会计公司Deloitte的研究显示，加拿大大麻市场成熟后用于“抽”的大麻产品市场销售额会达到50亿加元，而用于“吃、喝”的大麻产品和服务于大麻产销行业的公司销售额加在一起会有120亿到220亿加元之巨。

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难怪大量资金在涌入大麻产品研发和生产领域。

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不过，想吃大麻糖果和甜点、想喝大麻啤酒和鸡尾酒的加拿大消费者们还要耐心等待一段时间。这除了是因为特鲁多政府原定7月1日大麻合法化的日期可能会被推迟几个月之外，主要是因为大麻合法化法案实施的第一阶段只准许“抽”的大麻合法化，而“吃和喝”的大麻合法化要等到大麻合法化的第二阶段才行。

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