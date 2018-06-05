加拿大军队扩招女兵但应者寥寥

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加拿大军队制定的在2025到2026 财政年度实现四分之一的军人是女性的目标看来难以实现。

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统计数字显示，截止到今年4月底，也就是在自由党政府推出以性别平等为重点的国防政策一年后，加拿大军队现役和预备役中的女性军人数量几乎没有改变，比例是15.4%。

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在2017至2018财政年度中，有860名女性报名参加加拿大军队的新兵培训项目，增加幅度是8%，远远没有达到加拿大军方希望的目标。

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另一个问题是加拿大女性似乎愿意报名参加海军和空军、或者是成为军官，愿意当陆军普通士兵的女性很少。

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专家们认为，加拿大军队中存在男性强权的性文化、加拿大军队近年来承担的海外维持和平任务越来越危险等因素，使得不少女性对加拿大军队望而却步。

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除了女性军人的比例原地徘徊之外，加拿大军队中的土著人军人比例和有色人种少数族裔军人的比例也在原地踏步，分别是2.8%和8.2%；而加拿大国防部的目标是土著人军人的比例达到3.5%、有色人种少数族裔军人的比例达到11.8%。

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不过这三个比例中，最受特鲁多自由党政府重视的是把女性军人的比例提高到加拿大军人总数的25%；自由党政府的国防政策是要让女性军人在加拿大承担的国际维持和平行动中发挥重要作用。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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