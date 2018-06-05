IMF警告加拿大经济面临两大风险

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国际货币基金组织在其经济发展趋势研究报告中对加拿大发出警告，认为加拿大与美国的贸易冲突和其房地产市场价格可能会突然暴跌这两大因素让加拿大经济的发展面临相当大的风险。

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国际货币基金组织呼吁加拿大经济政策制定者们未雨绸缪准备好对策、并对经济结构进行改革以提高加拿大的全球竞争力。

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国际货币基金组织的报告具体指出，虽然石油价格的上升和美国经济的强劲增长在短期内能够促进加拿大的经济发展，但在劳动生产率方面缺乏竞争力会让加拿大经济的长期发展缺乏动力；再加上修改北美大陆自由贸易协议的谈判进展不顺和美国特朗普政府大幅度减税的措施，这些都给加拿大经济的中期发展带来阻力。如果NAFTA谈判达不成协议，则加拿大经济的GDP会损失0.4个百分点。

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在加拿大经济的主要支柱房地产市场方面，国际货币基金组织认为可能引发加拿大房地产市场价格暴跌的是比人们预期要快的房贷利率上升速度。

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加拿大两大房价最贵的城市多伦多和温哥华5月份的住宅销售量比去年同期分别猛跌了22%和35%。

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国际货币基金组织预测加拿大经济发展速度会从2017年的3%下降到2018年的2.1%、和2019年的2%。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

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