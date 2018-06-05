哈利法克斯房地产市场出现越来越多的中国买家

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加拿大新斯科舍省的省会哈里法克斯是一个人口刚过40万的海滨城市。近年来，不仅中国移民明显增长，外国来的购房者也越来越多。

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新斯科舍省房地产协会的主席马休·杭斯伯格（Matthew Honsberger）说，过去五年里，哈利法克斯的外国购房者人数一直在缓慢的稳步增长。在每年大约5000个房地产交易中，有约150至200个是外国买家，其中大部分来自中国。他说，这与五年前相比有了很大的增长，那时每年只有约50套住宅出售给非加拿大人。

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马休认为， 这与多伦多和温哥华实施新法规，限制外国购房者的政策有一定关系。“温哥华增加了外国买家税，这促使外国买家开始寻找其他地方，还有就是，新斯科舍提供了令人难以置信的生活质量，并且房价相当实惠”。

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马休补充说，他们现在已经知道，中国买家一般比较感兴趣豪华型住宅，而且一切装修都已完成。

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加拿大广播公司的记者在城市北面的郊区贝德福德西区采访了一对年轻的中国人-周志航和熊紫燕。他俩都是在哈利法克斯读书的中国留学生，在读书期间相识相恋。他们在去年11月买下一栋售价60万加元，有五个卧室的独立屋。

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熊紫燕说，他们在这上学期间就爱上了这座城市，这有很多原因，包括他们在中国生活的城市离大海很远，也包括这里的生活节奏比较慢。她说：“在海边过一种简单的生活是我们的梦想，也是促使我们下决心在这里买房的驱动力”。

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周志航则说，房价也是他俩决定留在哈利法克斯的原因之一。他们曾经估计过，像他们买的房子在温哥华或多伦多要花费400万至500万加元。“这里的房价非常合理，所以我们可以买得起更好更大的房子”。至于为什么要买有五间卧室的大房子。他说，是从长远考虑的，以后要接父母过来，还要有自己的孩子。

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在他们居住的小区，还有三个邻居也是来自中国。周志航说: “我们都很高兴在这里买房，并留下来。因为我们真的不想离开。我们就住在大海旁边，这是一个美丽的城市”。

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马休说，移民购买高端住宅的增加，可能会推高地区住房成本，但他们给当地经济带来的利益将远远超过这一点。

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哈利法克斯商业房地产咨询公司的经理亚历桑德拉·艾伦（Alexandra B .Allen）也认为，随着人口老龄化，需要移民帮助推动经济增长。她并不担心高端住房销售增加会推高房价。“因为房地产价格上涨并不是因为单一原因。我们大西洋省份有一个非常稳定的房地产市场”。

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