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加拿大扩展签证需要提供指纹国家范围，专家提醒存在的风险

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 5 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大从两年前开始要求某些国家的申请签证者提供生物识别信息，包括指纹。主要是防范移民文件欺诈和排除以旅游为名的难民申请者。现在正在扩大这种做法 。从7月1日开始，包括中国在内的150个国家的签证申请者，无论是旅游、探亲， 还是学习、工作，都需要提供指纹及拍摄照片。

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移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）说，生物识别的做法将从30个国家扩展到约150个国家，这有利于加强边境和移民系统的管控，快速准确地确定旅行者的身份。

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但加拿大的专家们警告说，这可能会增加隐私风险。加拿大“公民自由协会”隐私、技术和监督总监布伦达·麦克费尔（Brenda McPhail）说，如今更多地使用生物识别技术已经是一种国际趋势，看来是不可避免的。但我们必须意识到，它既有好处， 也有风险。“每当扩展使用时，风险以及相关问题出现的程度也会增加”。

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麦克费尔认为，生物识别信息具有高度敏感性，可能会被“别有用心的人”用于犯罪目的。因此，政府要加强对代表加拿大政府实施这项工作的私营部门公司的采集和保存工作加强管理，包括对这些第三方员工的筛选并对他们的活动进行监督和审计。每个程序都非常重要。

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加拿大移民和难民委员会

尤其是加拿大的情报机构还会用这些收集的生物识别数据与国际合作伙伴分享，也会引来风险。“分享信息的国家越多，我们对其他人的依赖性就越强，需要有适当的流程来确保分享信息的准确性，和存储及发送的安全性”。

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移民部发言人马休·吉内斯特（Mathieu Genest）表示，移民部已经对扩大实施生物识别信息的政策进行了隐私风险评估，并通报给了联邦隐私专员。

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隐私专员办公室则表示，收集访客指纹的行为是必要的，并将由皇家骑警在严格的保护下留存10年。

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怀尔逊大学隐私专家安·卡沃坎尼安（Ann Cavoukianian）曾经担任安大略省隐私专员。她说，生物识别信息如果运用和保存得当，可以起到保护隐私的作用，因为使用它可以减少对传统的文件的依赖，而传统文件更易被盗。但如果生物信息分享范围过于广泛，则存在隐私泄露的风险。

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