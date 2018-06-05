（CP/Justin Tang）

加拿大前总理克雷蒂安认为NAFTA不会终结：加美谁也离不开谁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 5 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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早已退出政坛的前加拿大总理、84岁的让.克雷蒂安（Jean Chrétien）这几天因一部生平纪录片重回公众视野。他上个星期接受CBC采访，谈了自己对北美自由贸易协定（NAFTA）谈判和加美关系等问题的看法。

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和现任加拿大总理特鲁多相比，克雷蒂安远远算不上帅哥。他在历任总理中一向以说话通俗直白著称，而且嗓音沙哑，因此曾被一些评论人士形容为小酒馆里的大老粗风格。如今他不在其位久矣，更不在意自己的话是不是中听。“有人来问我的意见我就说，反正怎么想的就怎么说。他们听完了，是不是照着做随他们便。”

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刚进政坛时的克雷蒂安。（The Summer Way/CBC)

克雷蒂安第一次当选议员是在1963年，说起来资格比他后来的顶头上司老特鲁多还要老。老特鲁多要到1965年才加入自由党，同一年当选进入众议院。这两个出身不同，性格迥异的人倒是相处融洽。老特鲁多1968年当选总理后，克雷蒂安立刻被任命为印第安事务部长，此后又先后担任工商部长，司法部长和能源部长等职。

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可以说他是看着小特鲁多兄弟长大的。但是当主持人问他是否经常和现任总理交谈时，回答是否定的。“我不想经常跟他说话。你知道，我当上总理的时候，他父亲告诉我：‘让，你不要觉得凡事需要征求我的意见。你是跟我非常不同的人，工作方式很不一样，但是我知道你的行事原则是正确的。’我也是这样跟贾斯汀说的。”

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克雷蒂安在1993年到2003年期间担任加拿大总理，领导了三届自由党多数政府。老特鲁多已在1984年退出政坛，2000年去世。

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2000年，克雷蒂安参加老特鲁多葬礼。此时特鲁多尚未进入政坛。（Dave Chan/Getty Images）

NAFTA会存在下去，因为我们彼此需要

当被问到他对目前的加美贸易战和NAFTA谈判的看法时，他说，虽然两国贸易从没断过，常常需要做出调整，但是我们都离不开对方。尽管特朗普不喜欢NAFTA，称之为美国所签过的最糟糕的协定，它还是会存在下去。因为加美两国分享一个共同市场已经超过五十年，谁也不可能回到从前，“就像你不可能再把蛋饼变成鸡蛋。”

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他以阿肯色州举例说，这个州的大部分选民都把票投给了特朗普，但是他们也不想失去NAFTA，因为他们需要把农产品卖给墨西哥。

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克雷蒂安当政期间曾顶住巨大压力，拒绝随美国出兵入侵伊拉克。当时不仅反对党领袖哈珀跑到美国媒体上指责自由党政府，克雷蒂安手下的部长和议员当中也有许多人感到担忧。他回忆说，当时反对和赞同的意见差不多各占一半。最担心的是那些来自商界的自由党议员，他们害怕美国报复。“有一次他们来见我。我说好吧，你们害怕，那你们给我列一张单子，写上所有美国从我们这里买的、但是并不需要的东西或者服务。这张单子我到现在还没见着呢。”

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克雷蒂安认为，NAFTA肯定是需要修改的。不过他预测说，只要改动一丁点儿，特朗普一定会说这是美国前所未有的伟大胜利。“那我们就回答说‘Yes Sir，特朗普先生。’”

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克雷蒂安夫妇结婚61年，有三个孩子。（CP/Nathan Denette）

尽管他不愿意以元老自居教导现任总理，但是他在谈论加美关系时说的一段话其实可以算是一个建议：“你必须听别人的意见，但你也必须做你认为对的事。…… 做了以后就信任大家的评判。如果他们决定把你踢出去，你的政治生涯就结束了。但你老婆就高兴了。”

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但是何时听取别人意见，何时坚持己见，坚持到什么程度，个中分寸的掌握最考验一个人的素质、能力，甚至直觉。这就不是克雷蒂安能教的了。

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（RCI with CBC, The Current, Anna Maria Tremonti）

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CBC电视台在6月2日和6月9日分别播出克雷蒂安自述的第一部分和第二部分：The Man. The Story. Jean ChrétienIn His Own Words

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