NAFTA谈判：美国希望分别和加拿大墨西哥签双边协议

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美国政府经济顾问库德洛（Larry Kudlow）说，美国政府在考虑和加拿大单独签署自由贸易协定，以取代加美墨三国签署的北美自由贸易协定。他在接受福克斯新闻采访时还表示已经把这个想法告知加拿大政府，正在等待回音。

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美国总统特朗普的过去多次提过以双边协议代替三边协议的设想，但是向加拿大政府提出正式要求还是第一次。库德洛说，特朗普更愿意与加拿大及墨西哥分别谈判。他讨厌多边协议，讨厌大协议。他认为加拿大和墨西哥是两个非常不一样的国家。

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加拿大外长办公室表示，加拿大仍然坚持和墨西哥一起与美国签署三方协定，但是在NAFTA谈判的过程中也有加美两国代表单独会晤的情况。

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墨西哥将在7月1日举行总统大选，美国将在11月初举行中期选举。NAFTA谈判受此影响，不可能在2019年以前取得进展。

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（RCI with Radio-Canada）

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