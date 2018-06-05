全是胡说：安大略省进步保守党领袖道格.福特否认弟媳指控

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已故多伦多前市长罗布.福特（Rob Ford）的遗孀雷娜塔.福特（Renata Ford）上周五向安省高等法院提交诉状，控告福特的两个哥哥侵吞她和孩子的生活费，却给自己发极高的工资。安大略省选进步保守党候选人道格.福特（Doug Ford）是被指控者之一。雷娜塔要求他们两人向她和孩子赔偿1600多万加元。

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星期二（6月5日）上午，道格.福特首次对记者开口提起此事。他断然否认弟媳的所有指控，并表示将在法庭上证明自己的清白。他还暗示雷娜塔在省选投票日即将到来时提出指控是别有用心。福特兄弟的母亲此前也为儿子辩护，说雷娜塔的指控是不实之词。

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雷娜塔在诉状中不仅指控福特兄弟二人挥霍遗产，还指控他们胡乱经营家族印刷公司。安大略新民主党领袖霍瓦特（ Andrea Horwath）表示，这使人们对道格.福特的成功企业家的形象产生疑问。

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（RCI avec Radio-Canada）

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